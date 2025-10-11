В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае 13 октября ожидаются опасные погодные условия. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
«В понедельник, 13 октября, из-за неблагоприятных погодных условий существует вероятность обрывов линий электропередач и аварий на системах ЖКХ. На дорогах возможен рост числа ДТП», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность при переходе проезжей части.
В течение дня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит днем от -1 до +4 градусов.
