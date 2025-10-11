В еще одном округе Прикамья ввели выплаты за привлечение людей на СВО

На территории Куединского округа (Пермский край) введена система материального поощрения граждан, содействующих пополнению рядов ВС РФ. Местная Дума приняла решение о предоставлении единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей лицам, которые привлекли гражданина из другого региона к заключению военного контракта.
«На территории Куединского округа установлена выплата гражданам, которые привлекли других лиц, проживающих не на территории Пермского края, к заключению военного контракта. Размер выплаты составляет 100 тыс рублей за каждого привлеченного. Выплаты осуществляются за счет средств местного резервного фонда», — говорится в официальном сообщении Администрации округа на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Помимо муниципальной выплаты, рекрутеры также могут получить региональную поддержку в размере 150 тысяч рублей за каждого привлеченного гражданина из другого региона, иностранца или лица без гражданства. Таким образом, общая сумма поощрения за каждого привлеченного контрактника может достигать 250 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.