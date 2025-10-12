12 октября 2025
11 октября 2025

В Прикамье произошло ДТП с дикими кабанами

В Кунгуре произошло ДТП с дикими животными
Фото:

В Кунгуре (Пермский край) ночью 12 октября 2025 года легковой автомобиль сбил сразу трех диких кабанов. ДТП произошло на улице Трактовая между улицами Вишневая и Сиреневая. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Происшествие произошло между улицами Вишневая и Сиреневая. Легковушка двигалась по улице Трактовая, как неожиданно для водителя на дорогу выскочили кабаны. Столкновения избежать не удалось», — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте»

Местные жители опубликовали фотографии с места происшествия. На снимках видно поврежденный автомобиль и погибших животных. По информации очевидцев, водитель и пассажиры не пострадали, однако машине потребуется серьезный ремонт.

