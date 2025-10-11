11 октября 2025

Циклоны принесут в Пермский край дожди и мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Синоптики прогнозируют мокрый снег
Синоптики прогнозируют мокрый снег Фото:

На Предуралье надвигаются циклоны, которые принесут в Пермский край потепление до +10 градусов, дожди и мокрый снег. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В понедельник, 13 октября, теплый фронт приблизится к западным границам региона, принеся осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в этот день составит ночью -3...-2 градуса, днем 0...+5 градусов. В Перми ночью ожидается около 0 градусов, дневной прогрев составит +1...+3 градуса», — говорится в telegram-канале ЦГМС.

Во вторник, 14 октября, интенсивность осадков усилится. Ночью прогнозируется 0...+5 градусов, а днем температура повысится до +5...+10 градусов. В Перми в этот день ожидается дождь, в ночные часы +2...+4 градуса, днем потеплеет до +6...+8 градусов.

В среду, 15 октября, сохранится теплая погода с температурой воздуха ночью 0...+5 градусов и днем +5...+10 градусов. При этом основная зона осадков сместится на восток края.

С 16 по 22 октября через Пермский край пройдет несколько циклонов, которые принесут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон останется выше климатической нормы: ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

Ранее, с 10 октября, в Пермском крае наблюдалось барическое противостояние между циклоном и антициклоном, что привело к поступлению влажной воздушной массы и увеличению облачности. С 13 октября ожидалось усиление циклонической деятельности, сопровождающееся осадками в виде дождя и мокрого снега, а также временным образованием снежного покрова 14-15 октября.

МЧС объявило о штормовом предупреждении 13 октября. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Предуралье надвигаются циклоны, которые принесут в Пермский край потепление до +10 градусов, дожди и мокрый снег. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В понедельник, 13 октября, теплый фронт приблизится к западным границам региона, принеся осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в этот день составит ночью -3...-2 градуса, днем 0...+5 градусов. В Перми ночью ожидается около 0 градусов, дневной прогрев составит +1...+3 градуса», — говорится в telegram-канале ЦГМС. Во вторник, 14 октября, интенсивность осадков усилится. Ночью прогнозируется 0...+5 градусов, а днем температура повысится до +5...+10 градусов. В Перми в этот день ожидается дождь, в ночные часы +2...+4 градуса, днем потеплеет до +6...+8 градусов. В среду, 15 октября, сохранится теплая погода с температурой воздуха ночью 0...+5 градусов и днем +5...+10 градусов. При этом основная зона осадков сместится на восток края. С 16 по 22 октября через Пермский край пройдет несколько циклонов, которые принесут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон останется выше климатической нормы: ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов. Ранее, с 10 октября, в Пермском крае наблюдалось барическое противостояние между циклоном и антициклоном, что привело к поступлению влажной воздушной массы и увеличению облачности. С 13 октября ожидалось усиление циклонической деятельности, сопровождающееся осадками в виде дождя и мокрого снега, а также временным образованием снежного покрова 14-15 октября. МЧС объявило о штормовом предупреждении 13 октября. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...