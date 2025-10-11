Циклоны принесут в Пермский край дожди и мокрый снег

На Предуралье надвигаются циклоны, которые принесут в Пермский край потепление до +10 градусов, дожди и мокрый снег. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В понедельник, 13 октября, теплый фронт приблизится к западным границам региона, принеся осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в этот день составит ночью -3...-2 градуса, днем 0...+5 градусов. В Перми ночью ожидается около 0 градусов, дневной прогрев составит +1...+3 градуса», — говорится в telegram-канале ЦГМС.
Во вторник, 14 октября, интенсивность осадков усилится. Ночью прогнозируется 0...+5 градусов, а днем температура повысится до +5...+10 градусов. В Перми в этот день ожидается дождь, в ночные часы +2...+4 градуса, днем потеплеет до +6...+8 градусов.
В среду, 15 октября, сохранится теплая погода с температурой воздуха ночью 0...+5 градусов и днем +5...+10 градусов. При этом основная зона осадков сместится на восток края.
С 16 по 22 октября через Пермский край пройдет несколько циклонов, которые принесут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон останется выше климатической нормы: ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
Ранее, с 10 октября, в Пермском крае наблюдалось барическое противостояние между циклоном и антициклоном, что привело к поступлению влажной воздушной массы и увеличению облачности. С 13 октября ожидалось усиление циклонической деятельности, сопровождающееся осадками в виде дождя и мокрого снега, а также временным образованием снежного покрова 14-15 октября.
МЧС объявило о штормовом предупреждении 13 октября. В отдельных районах прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.
