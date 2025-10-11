После закрытия сезона пожарные в Прикамье потушили возгорание штабелей леса

В Пермском крае зафиксирован лесной пожар, произошедший после официального завершения пожароопасного сезона. На тушение сотни кубометров горящих штабелей ушло свыше пяти часов. Сведения о возгорании передает региональное министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
«Возгорание обнаружено 8 октября в 15:00 в 10,2 км от поселка Комсомольский Юрлинского округа. Его зафиксировал космомониторинг. Огонь локализован к 20:00 и полностью ликвидирован к 20:30. Площадь пожара составила 0,01 гектара — горел штабель леса. Предварительной причиной называют человеческий фактор», — указано на сайте министерства.
Отмечается, что инцидент произошел после того, как 3 октября пожароопасный сезон официально закрыт на территории всех 28 лесничеств региона. Всего с начала года на территории Пермского края зафиксировано 32 лесных пожара на площадь 44,18 гектара.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году первый лесной пожар зафиксирован 22 января в 10:00 в трех километрах от деревни Заосиново Пермского округа. Спустя сутки возгорание локализовали, а ликвидировали 29 января в 17:30 на площади 0,5 га. Причина его возникновения — не установлена.
В 2024 году в Прикамье произошло 40 лесных пожаров. Огнем пройдена площадь 144,86 гектара.
