Пермяки отправили шесть тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Военнослужащим из Пермского края, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, отправили очередную партию гуманитарной помощи. Шесть тонн необходимых грузов уже направлены на передовую и в прифронтовые госпитали силами благотворительного фонда «Единый центр поддержки».
«В шести тоннах груза — все необходимое для тех, кто сегодня на передовой и в прифронтовых госпиталях. Это медикаменты и медицинское оборудование, генераторы, тактическая одежда и снаряжение, продукты питания, а также личные посылки и многое другое, собранное с любовью и заботой», — говорится в сообщении telegram-канала центра.
За два года работы центра в зону спецоперации было доставлено свыше 1 090 тонн гуманитарной помощи. За это время военнослужащие получили необходимые средства — от квадроциклов и автомобилей до тактического снаряжения и беспилотных летательных аппаратов. Фонд также обеспечил фронт более чем 800 наименованиями оборудования и материалов, которые были запрошены самими участниками боевых действий.
