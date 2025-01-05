Рекордный выигрыш в новогоднюю лотерею и запрет на салюты: шесть главных событий недели в ХМАО

В 22 муниципалитетах ХМАО введен особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на запуск фейерверков не в специально отведенных для этого местах. Мера продлится до конца новогодних праздников, однако одну югорчанку отсутствие салютов вряд ли будет печалить — она выиграла 147 миллионов рублей. Женщина стала обладательницей рекордного суперприза в лотерее «Мечталлион». URA.RU собрало главные события Югры за неделю с 30 декабря по 5 января.
Жители ХМАО встретили новый 2025 год
Руслан Кухарук встретил первый Новый год в статусе губернатора ХМАО. В своем поздравлении к жителям глава региона сказал, что самое большое богатство Югры и всей России — это люди, поэтому вместе с ними он сделает все, чтобы 2025 год стал особенным.
Кухарук также поблагодарил военнослужащих СВО, врачей, педагогов и всех, кто вносит вклад в развитие и будущее России. Он пожелал югорчанам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
Праздник омрачал лишь запрет на запуск фейерверков. Дело в том, что в 22 муниципалитетах ХМАО перед новогодними праздниками ввели особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на использование пиротехнических изделий вне территории специально отведенных под это площадок.
В большинстве муниципалитетов, таких как Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Нягань и других, ограничения будут действовать до 8 или 9 января. В некоторых районах, включая Нефтеюганский и Березовский, режим продлится дольше — до 12 января. В отдельных городах, таких как Когалым, режим завершится 20 января.
Жительница ХМАО выиграла рекордный суперприз в лотерее
Югорчанка стала обладательницей рекордного суперприза в лотерее «Мечталлион». Сумма выигрыша составила 147 миллионов рублей. После вычета налогов она будет равна 116,2 миллиона рублей.
Разыскивать удачливую жительницу ХМАО долго не пришлось — уже через три дня она обратилась к организаторам лотереи. Победительницей оказалась домохозяйка из небольшого поселка. Она призналась, что лотерею купила по настоянию мужа и поделилась фотографией выигрышного билета, однако свою личность раскрывать не стала.
Билет, который принес удачу, приобрели в отделении Почты России. Всего было разыграно более миллиарда рублей. В среднем каждый второй билет оказался выигрышным. После розыгрыша в России появилось 42 новых миллионера.
Пожары забрали жизни югорчан
В конце 2024 года в Лянторе (ХМАО) произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме. Из пожара было эвакуировано восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом.
Позже при тушении спасатели обнаружили тела двух женщин. В СУ СК по ХМАО возбудили уголовное дело. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Остальным же погорельцам власти помогут с поиском жилья и частично компенсируют аренду на один год. Также им в ускоренной форме выдали справки, которые нужны для оформления выплат и компенсаций.
С начала года уже пятеро югорчан погибли в ДТП
Днем 3 января на 411-ом километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автомобили «Мазда 6» и «Ниссан Теана». В «Маздае» ехала семья из Нефтеюганска. Водитель — глава семейства 50-ти лет — и 15-летняя дочь травмированы, 46-летняя мама погибла. В «Ниссане» же находились четыре человека: один пассажир погиб, еще двое ранены. 39-летний водитель из Нижневартовска, получил травмы.
Днем 4 января на трассе в Сургутском районе ХМАО столкнулись автомобили Hyundai и Toyota. В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок.
Житель Нижневартовска напал на сотрудника Ozon из-за ревности
В Нижневартовске (ХМАО) в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел мужчина и обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей супруге, угрожая расправой. Ревнивого югорчанина не убедили аргументы о том, что рабочий день у сотрудника Ozon начался в 10:00 и он не может покинуть ПВЗ до окончания смены, поэтому мужчина начал кричать и «позволил себе зайти в зону куда не допускаются клиенты».
Позже оказалось, что югорчанин обознался. Он вышел на связь и уладил конфликт с пострадавшим. Однако, несмотря на то, что сотрудник ПВЗ претензий к мужчине не имеет, вартовчане негативно отреагировали на положительное завершение конфликта. Горожане требуют публичных извинений от нападавшего и его жены, так как они, по мнению общественности, оклеветали невинного человека.
Югорчанин подарил возлюбленной на Новый год кольцо стоимостью более пяти миллионов рублей
Житель Сургута решил подарить возлюбленной на Новый год особенный подарок. Его выбор пал на кольцо с бриллиантами. Стоимость этого украшения составила 5,5 миллионов рублей.
Сотрудники магазина пояснили — покупатель искал что-то эксклюзивное. Он долго выбирал и решил приобрести кольцо из белого золота с крупным бриллиантом и канвой из мелких камней.
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