01 января 2025

Житель ХМАО выиграл миллион рублей в новогоднюю лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миллион рублей выиграл югорчанин в лотерею
Миллион рублей выиграл югорчанин в лотерею Фото:

Югорчанин выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Об этом сообщается в telegram-канале «Национальная лотерея».

«Миллионеров становится всё больше! Очередным счастливчиком стал игрок из Ханты-Мансийского автономного округа, а удачу ему принёс билет „Цветные шары“ тиража № 002811, который был приобретён победителем на сайте», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что еще один жителей ХМАО выиграл в новогоднем розыгрыше 147 миллионов рублей. Организаторы лотереи пытаются выйти с ним на связь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчанин выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Об этом сообщается в telegram-канале «Национальная лотерея». «Миллионеров становится всё больше! Очередным счастливчиком стал игрок из Ханты-Мансийского автономного округа, а удачу ему принёс билет „Цветные шары“ тиража № 002811, который был приобретён победителем на сайте», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что еще один жителей ХМАО выиграл в новогоднем розыгрыше 147 миллионов рублей. Организаторы лотереи пытаются выйти с ним на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...