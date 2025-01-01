Житель ХМАО выиграл миллион рублей в новогоднюю лотерею

Миллион рублей выиграл югорчанин в лотерею
Югорчанин выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Об этом сообщается в telegram-канале «Национальная лотерея».
«Миллионеров становится всё больше! Очередным счастливчиком стал игрок из Ханты-Мансийского автономного округа, а удачу ему принёс билет „Цветные шары“ тиража № 002811, который был приобретён победителем на сайте», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что еще один жителей ХМАО выиграл в новогоднем розыгрыше 147 миллионов рублей. Организаторы лотереи пытаются выйти с ним на связь.
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