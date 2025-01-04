04 января 2025
03 января 2025

Устроивший разборки с сотрудником Ozon житель ХМАО уладил конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин перепутал сотрудника ПВЗ с мужчиной, пристававшим к его жене
Вартовчанин перепутал сотрудника ПВЗ с мужчиной, пристававшим к его жене Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел мужчина и обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей супруге, угрожая расправой. Позже оказалось, что югорчанин обознался. Он вышел на связь и уладил конфликт с работником ПВЗ.

«Человек на видео вышел на связь. Мы с ним переговорили, и конфликт исчерпан полностью. Парень обознался, тот, кто приставал к его супруге, является постоянным покупателем Оптимы. Девушка его видела именно там. Поэтому молодой человек на видео, подумал, что это сотрудник ПВЗ», — написал пострадавший от ревности работник Ozon телеканалу N1.

Несмотря на то, что сотрудник ПВЗ претензий к мужчине не имеет, вартовчане негативно отреагировали на положительное завершение конфликта. Горожане требуют публичных извинения от нападавшего и его жены, так как они, по мнению общественности, оклеветали невинного человека.

В Нижневартовске в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел ревнивый супруг. Как оказалось, мужчина обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей жене и угрожал сопернику расправой. В УМВД России по ХМАО пояснили, что заявлений в полицию не поступало, но сообщение об инциденте заинтересовано и будет проведена проверка.

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В Нижневартовске (ХМАО) в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел мужчина и обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей супруге, угрожая расправой. Позже оказалось, что югорчанин обознался. Он вышел на связь и уладил конфликт с работником ПВЗ. «Человек на видео вышел на связь. Мы с ним переговорили, и конфликт исчерпан полностью. Парень обознался, тот, кто приставал к его супруге, является постоянным покупателем Оптимы. Девушка его видела именно там. Поэтому молодой человек на видео, подумал, что это сотрудник ПВЗ», — написал пострадавший от ревности работник Ozon телеканалу N1. Несмотря на то, что сотрудник ПВЗ претензий к мужчине не имеет, вартовчане негативно отреагировали на положительное завершение конфликта. Горожане требуют публичных извинения от нападавшего и его жены, так как они, по мнению общественности, оклеветали невинного человека. В Нижневартовске в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел ревнивый супруг. Как оказалось, мужчина обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей жене и угрожал сопернику расправой. В УМВД России по ХМАО пояснили, что заявлений в полицию не поступало, но сообщение об инциденте заинтересовано и будет проведена проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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