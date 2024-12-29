Две женщины погибли при пожаре в деревянной аварийке в ХМАО

В Лянторе (ХМАО) произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух женщин, сообщили в СУ СК России по ХМАО.
«30 декабря 2024 года поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Лянтор Сургутского района. При тушении пожара спасателями обнаружены тела двух женщин, проживавших в одной из квартир», — написано на сайте ведомства.
Сейчас в СК по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Пожарные выясняют причины возгорания. Для установления причины смерти женщин будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Из пожара также были эвакуированы восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом.
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