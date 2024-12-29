29 декабря 2024

Две женщины погибли при пожаре в деревянной аварийке в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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СК возбудило уголовное дело по факту гибели двух женщин при пожаре в аварийке в Лянторе
СК возбудило уголовное дело по факту гибели двух женщин при пожаре в аварийке в Лянторе Фото:

В Лянторе (ХМАО) произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух женщин, сообщили в СУ СК России по ХМАО.

«30 декабря 2024 года поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Лянтор Сургутского района. При тушении пожара спасателями обнаружены тела двух женщин, проживавших в одной из квартир», — написано на сайте ведомства.

Сейчас в СК по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Пожарные выясняют причины возгорания. Для установления причины смерти женщин будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Из пожара также были эвакуированы восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом.

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В Лянторе (ХМАО) произошло возгорание в двухэтажном двухподъездном аварийном деревянном доме. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух женщин, сообщили в СУ СК России по ХМАО. «30 декабря 2024 года поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Лянтор Сургутского района. При тушении пожара спасателями обнаружены тела двух женщин, проживавших в одной из квартир», — написано на сайте ведомства. Сейчас в СК по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Пожарные выясняют причины возгорания. Для установления причины смерти женщин будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Из пожара также были эвакуированы восемь человек. Одного пришлось выводить в специальной маске, поскольку он надышался угарным газом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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