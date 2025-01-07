В Офисе президента Украины Владимира Зеленского все говорят на русском языке, не исключая главу страны. Об этом сообщил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского», — заявил Арестович. Его слова передает «Страна.ua».
Он добавил, что за 2,5 года его работы в Офисе президента совещания ни разу не проводились на украинском языке. После увольнения Арестовича в 2023 году ситуация не изменилась. Кроме того, экс-советник раскритиковал Владимира Зеленского за неуважительное отношение к русскому языку, подчеркнув, что это язык его матери и говоря именно на нем украинский лидер сделал свою карьеру.
Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила об уровне дипломатии президента Украины. Она отметила, что Зеленский использовал нецензурную лексику на русском языке во время своих выступлений на международной арене. Другой аспект показателя дипломатических навыков Зеленского проявляется в его неуважительном отношении к РФ и ее президенту Владимиру Путину, несмотря на его российское прошлое и участие в КВН, передает 360.ru.
*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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