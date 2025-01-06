Собчак оценила «уровень дипломатии» матерящегося на русском Зеленского

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Собчак заявила, что уровень дипломатии Зеленского можно увидеть по его поведению на международной арене
Собчак заявила, что уровень дипломатии Зеленского можно увидеть по его поведению на международной арене Фото:

Уровень дипломатии президента Украины Владимира Зеленского можно оценить по тому, как он матерился на русском языке, когда давал комментарии, находясь на международной арене. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак. 

«Ну и хочется отметить уровень дипломатии первого лица государства, который говорит слово <...> (фигня — исправлено URA.RU), комментируя дела на международной арене. Это тоже показатель», — заявила Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что еще одним показателем уровня дипломатии украинского президента является то, что он работал в России, играл в КВН на русском языке, но при этом сейчас не уважает президента Владимира Путина и россиян. 

Кроме того, журналистка отметила, что Киеву пора решить вопрос о мирных переговорах. Украина хочет или нет, чтобы представители РФ приехали в страну. 

Ранее Владимир Зеленский, комментируя вопрос о введении санкций против России, использовал резкие выражения, в том числе мат. Украинский лидер заявил, что Запад слишком медленно отреагировал на старт украинского конфликта со стороны РФ.

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Уровень дипломатии президента Украины Владимира Зеленского можно оценить по тому, как он матерился на русском языке, когда давал комментарии, находясь на международной арене. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.  «Ну и хочется отметить уровень дипломатии первого лица государства, который говорит слово <...> (фигня — исправлено URA.RU), комментируя дела на международной арене. Это тоже показатель», — заявила Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что еще одним показателем уровня дипломатии украинского президента является то, что он работал в России, играл в КВН на русском языке, но при этом сейчас не уважает президента Владимира Путина и россиян.  Кроме того, журналистка отметила, что Киеву пора решить вопрос о мирных переговорах. Украина хочет или нет, чтобы представители РФ приехали в страну.  Ранее Владимир Зеленский, комментируя вопрос о введении санкций против России, использовал резкие выражения, в том числе мат. Украинский лидер заявил, что Запад слишком медленно отреагировал на старт украинского конфликта со стороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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