Собчак оценила «уровень дипломатии» матерящегося на русском Зеленского

Уровень дипломатии президента Украины Владимира Зеленского можно оценить по тому, как он матерился на русском языке, когда давал комментарии, находясь на международной арене. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.
«Ну и хочется отметить уровень дипломатии первого лица государства, который говорит слово <...> (фигня — исправлено URA.RU), комментируя дела на международной арене. Это тоже показатель», — заявила Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что еще одним показателем уровня дипломатии украинского президента является то, что он работал в России, играл в КВН на русском языке, но при этом сейчас не уважает президента Владимира Путина и россиян.
Кроме того, журналистка отметила, что Киеву пора решить вопрос о мирных переговорах. Украина хочет или нет, чтобы представители РФ приехали в страну.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя вопрос о введении санкций против России, использовал резкие выражения, в том числе мат. Украинский лидер заявил, что Запад слишком медленно отреагировал на старт украинского конфликта со стороны РФ.
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