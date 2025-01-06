На тюменской трассе ограничили движение из-за ДТП

На дороге организовано реверсивное движение
На трассе Тюмень — Омск на 95 километре из-за аварии ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-402 км 95 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — указано в сообщении.
Водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. Информацию можно уточнить в «Уралуправтодоре».
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