06 января 2025

На тюменской трассе ограничили движение из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге организовано реверсивное движение
На дороге организовано реверсивное движение Фото:

На трассе Тюмень — Омск на 95 километре из-за аварии ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-402 км 95 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — указано в сообщении.

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. Информацию можно уточнить в «Уралуправтодоре».

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На трассе Тюмень — Омск на 95 километре из-за аварии ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 км 95 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение», — указано в сообщении. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. Информацию можно уточнить в «Уралуправтодоре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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