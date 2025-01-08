ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

В Амурской области задержан 39-летний местный житель, который подозревается в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали. Он действовал по наводке украинской организации. Об этом сообщили в УФСБ России по Амурской области.
«УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, готовившего диверсионный акт на участке Транссибирской магистрали», — говорится в заявлении, которое передает РИА Новости. Отмечается, что магистраль имеет ключевое значение для транспортного сообщения.
Согласно информации ведомства, 39-летний мужчина был приверженцем и активным сторонником украинской террористической группировки, деятельность которой запрещена на территории РФ. Общение с представителем организации происходило через мессенджер, где подозреваемый получал инструкции по созданию взрывных устройств и приобретал необходимые для этого компоненты. В октябре 2024 года с мужчиной связался руководитель группировки и предложил совершить теракт на железнодорожном участке между Белогорском и Украиной в Амурской области.
Помимо планирования диверсии, подозреваемый намеревался выехать в Киев для участия в вооруженном конфликте против ВС РФ от имени запрещенной террористической организации. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая приготовление к диверсии и участие в деятельности террористической организации, уточнил в УФСБ по региону. В соответствии с этим мужчина может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.
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