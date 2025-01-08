08 января 2025

Разбился всмятку: появилось видео смертельного ДТП с КамАЗом и минивэном

Появилось видео смертельной аварии с КамАЗом и минивэном в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс, гибдд, дпс
В результате аварии погиб 61-летний мужчина (архивное фото) Фото:

Смертельную аварию с Toyota Hiace и КамАЗом в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шефская и Фронтовых бригад вечером 8 января зафиксировала дорожная камера. Кадры ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

«Водитель КамАЗа, двигавшийся по улице Шефской, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Toyota Hiace, который двигался навстречу», — пояснили в пресс-службе ГАИ. В результате столкновения погиб 61-летний водитель минивэна, пострадавший пассажир иномарки госпитализирован.

За рулем грузовика находился 60-летний мужчина, имеющий водительский стаж 26 лет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.

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Смертельную аварию с Toyota Hiace и КамАЗом в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шефская и Фронтовых бригад вечером 8 января зафиксировала дорожная камера. Кадры ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии. «Водитель КамАЗа, двигавшийся по улице Шефской, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Toyota Hiace, который двигался навстречу», — пояснили в пресс-службе ГАИ. В результате столкновения погиб 61-летний водитель минивэна, пострадавший пассажир иномарки госпитализирован. За рулем грузовика находился 60-летний мужчина, имеющий водительский стаж 26 лет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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