Разбился всмятку: появилось видео смертельного ДТП с КамАЗом и минивэном

Появилось видео смертельной аварии с КамАЗом и минивэном в Екатеринбурге

09 января 2025 в 11:02 Размер текста - 17 +

В результате аварии погиб 61-летний мужчина (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Смертельную аварию с Toyota Hiace и КамАЗом в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шефская и Фронтовых бригад вечером 8 января зафиксировала дорожная камера. Кадры ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии. «Водитель КамАЗа, двигавшийся по улице Шефской, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Toyota Hiace, который двигался навстречу», — пояснили в пресс-службе ГАИ. В результате столкновения погиб 61-летний водитель минивэна, пострадавший пассажир иномарки госпитализирован. За рулем грузовика находился 60-летний мужчина, имеющий водительский стаж 26 лет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельную аварию с Toyota Hiace и КамАЗом в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шефская и Фронтовых бригад вечером 8 января зафиксировала дорожная камера. Кадры ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии. «Водитель КамАЗа, двигавшийся по улице Шефской, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Toyota Hiace, который двигался навстречу», — пояснили в пресс-службе ГАИ. В результате столкновения погиб 61-летний водитель минивэна, пострадавший пассажир иномарки госпитализирован. За рулем грузовика находился 60-летний мужчина, имеющий водительский стаж 26 лет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.