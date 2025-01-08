Разбился всмятку: появилось видео смертельного ДТП с КамАЗом и минивэном

Смертельную аварию с Toyota Hiace и КамАЗом в Екатеринбурге на перекрестке улиц Шефская и Фронтовых бригад вечером 8 января зафиксировала дорожная камера. Кадры ДТП публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
«Водитель КамАЗа, двигавшийся по улице Шефской, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Toyota Hiace, который двигался навстречу», — пояснили в пресс-службе ГАИ. В результате столкновения погиб 61-летний водитель минивэна, пострадавший пассажир иномарки госпитализирован.
За рулем грузовика находился 60-летний мужчина, имеющий водительский стаж 26 лет. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.
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