09 января 2025

Авиакомпании призвали облетать Екатеринбург

EASA выпустило рекомендации по ограничению полетов над регионами России
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Рекомендации продлятся до 31 июля Фото:

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило рекомендации по ограничению полетов над Екатеринбургом, Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Самарой. Согласно информации на сайте организации, соблюдать новые правила призвали до 31 июля 2025 года.

«EASA рекомендует не выполнять полеты в затронутом воздушном пространстве Российской Федерации, расположенном к западу от 60 градусов восточной долготы, на всех высотах и эшелонах полета. Эксплуатантам ВС следует внимательно следить за развитием воздушного пространства и следовать всем доступным авиационным публикациям, издаваемым РФ», — следует из сообщения.

Рекомендации могут быть пересмотрены после детальной переоценки ситуации, которая включает риски ошибок при координации военных и гражданских служб. Также будет проверена вероятность ошибочной идентификации воздушных объектов.

Ранее URA.RU сообщало о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря. В результате погибли 38 человек, удалось выжить лишь 29 пассажирам. Причины крушения пока остаются неизвестными. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что промежуточные итоги расследования авиакатастрофы в Актау будут в течение месяца. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило рекомендации по ограничению полетов над Екатеринбургом, Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Самарой. Согласно информации на сайте организации, соблюдать новые правила призвали до 31 июля 2025 года. «EASA рекомендует не выполнять полеты в затронутом воздушном пространстве Российской Федерации, расположенном к западу от 60 градусов восточной долготы, на всех высотах и эшелонах полета. Эксплуатантам ВС следует внимательно следить за развитием воздушного пространства и следовать всем доступным авиационным публикациям, издаваемым РФ», — следует из сообщения. Рекомендации могут быть пересмотрены после детальной переоценки ситуации, которая включает риски ошибок при координации военных и гражданских служб. Также будет проверена вероятность ошибочной идентификации воздушных объектов. Ранее URA.RU сообщало о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря. В результате погибли 38 человек, удалось выжить лишь 29 пассажирам. Причины крушения пока остаются неизвестными. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что промежуточные итоги расследования авиакатастрофы в Актау будут в течение месяца. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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