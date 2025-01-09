Общество Транспорт Авиакомпании призвали облетать Екатеринбург EASA выпустило рекомендации по ограничению полетов над регионами России 10 января 2025 в 10:08 Размер текста - 17 + Рекомендации продлятся до 31 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило рекомендации по ограничению полетов над Екатеринбургом, Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Самарой. Согласно информации на сайте организации, соблюдать новые правила призвали до 31 июля 2025 года. «EASA рекомендует не выполнять полеты в затронутом воздушном пространстве Российской Федерации, расположенном к западу от 60 градусов восточной долготы, на всех высотах и эшелонах полета. Эксплуатантам ВС следует внимательно следить за развитием воздушного пространства и следовать всем доступным авиационным публикациям, издаваемым РФ», — следует из сообщения. Рекомендации могут быть пересмотрены после детальной переоценки ситуации, которая включает риски ошибок при координации военных и гражданских служб. Также будет проверена вероятность ошибочной идентификации воздушных объектов. Ранее URA.RU сообщало о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря. В результате погибли 38 человек, удалось выжить лишь 29 пассажирам. Причины крушения пока остаются неизвестными. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что промежуточные итоги расследования авиакатастрофы в Актау будут в течение месяца. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило рекомендации по ограничению полетов над Екатеринбургом, Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Самарой. Согласно информации на сайте организации, соблюдать новые правила призвали до 31 июля 2025 года. «EASA рекомендует не выполнять полеты в затронутом воздушном пространстве Российской Федерации, расположенном к западу от 60 градусов восточной долготы, на всех высотах и эшелонах полета. Эксплуатантам ВС следует внимательно следить за развитием воздушного пространства и следовать всем доступным авиационным публикациям, издаваемым РФ», — следует из сообщения. Рекомендации могут быть пересмотрены после детальной переоценки ситуации, которая включает риски ошибок при координации военных и гражданских служб. Также будет проверена вероятность ошибочной идентификации воздушных объектов. Ранее URA.RU сообщало о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря. В результате погибли 38 человек, удалось выжить лишь 29 пассажирам. Причины крушения пока остаются неизвестными. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что промежуточные итоги расследования авиакатастрофы в Актау будут в течение месяца. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям