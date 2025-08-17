В Свердловскую область придет магнитная буря. Геомагнитные возмущения накроют регион днем 18 августа и продлятся пять дней. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.
Сильная буря накроет Свердловскую область около 09:00 18 августа. Активность продлится до 22 августа, после чего показатели ненадолго вернутся к норме. Однако уже в 24 августа геомагнитные возмущения вновь вернутся в регион и продляться уже до конца месяца.
Во время магнитных бурь следует сократить физические и эмоциональные нагрузки, лучше следить за сном и пить больше воды. Людям с хроническими заболеваниями важно держать под рукой все нужные препараты. Во время геомагнитной активности у человека могут наблюдаться раздражительность, бессоница, частые головные боли.
