Свердловских водителей предупредили об ограничениях на Пермском тракте

Аварии произошли на двух участках трассы
Аварии произошли на двух участках трассы Фото:

Сразу на двух участках Пермского тракта введены ограничения из-за ДТП. В местах аварий организовано движение по одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 212 (Ачитский ГО) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — рассказали дорожники. Еще одна авария произошла на 238 километре. 

Водителей просят быть аккуратными на дороге и заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

Расскажите о новости друзьям

Расскажите о новости друзьям
