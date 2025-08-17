Свердловских водителей предупредили об ограничениях на Пермском тракте

Сразу на двух участках Пермского тракта введены ограничения из-за ДТП. В местах аварий организовано движение по одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 212 (Ачитский ГО) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — рассказали дорожники. Еще одна авария произошла на 238 километре.
Водителей просят быть аккуратными на дороге и заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
