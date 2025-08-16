16 августа 2025

В парке Маяковского появится «Скворечник» для шахматистов. Фото

В парке Маяковского в Екатеринбурге появится павильон для игры в шахматы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Скворечник» откроется в следующем году
«Скворечник» откроется в следующем году Фото:

В парке Маяковского в Екатеринбурге в следующем году появится всесезонный павильон «Скворечник» для игры в шахматы. Новый объект возведут у «Динопарка» на территории, прилегающей к «Ретро-аллее». Проект павильона уже разработан, реализация запланирована на следующий год, рассказали в telegram-канале парка.

«Согласитесь, что сыграть в шахматы — это базовый сценарий для посетителей центрального парка культуры и отдыха: еще с советских времен этот вид досуга процветал по всей стране. И у нас в парке Маяковского в 60-ые годы существовали специализированные зоны для игр», — уточнили в администрации парка.

Основное назначение «Скворечника» — создание условий для игры в шахматы независимо от погоды. Внутри павильона планируется разместить 19 шахматных столов: десять из них установят на крытой террасе, а остальные девять — в помещении. Кроме того, здесь будут организовываться мастер-классы, лекционные занятия и встречи для игры в другие настольные игры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке Маяковского в Екатеринбурге в следующем году появится всесезонный павильон «Скворечник» для игры в шахматы. Новый объект возведут у «Динопарка» на территории, прилегающей к «Ретро-аллее». Проект павильона уже разработан, реализация запланирована на следующий год, рассказали в telegram-канале парка. «Согласитесь, что сыграть в шахматы — это базовый сценарий для посетителей центрального парка культуры и отдыха: еще с советских времен этот вид досуга процветал по всей стране. И у нас в парке Маяковского в 60-ые годы существовали специализированные зоны для игр», — уточнили в администрации парка. Основное назначение «Скворечника» — создание условий для игры в шахматы независимо от погоды. Внутри павильона планируется разместить 19 шахматных столов: десять из них установят на крытой террасе, а остальные девять — в помещении. Кроме того, здесь будут организовываться мастер-классы, лекционные занятия и встречи для игры в другие настольные игры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...