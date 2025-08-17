Сирота из Нижнего Тагила обратился к Бастрыкину из-за выданной квартиры

В Нижнем Тагиле сирота пожаловался на нарушение жилищных прав. Ему выдали квартиру с многочисленными проблемами, а обращения в различные инстанции не приносят результата. По обращению было возбуждено уголовное дело, сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.
«В мае прошлого года молодому человеку предоставили квартиру в доме на улице Свердлова, введенном в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Так, в помещении имеется сырость, напольные покрытия повреждены, а неисправность инженерных систем влечет регулярное возникновение коммунальных аварий. В целях предотвращения затоплений заявитель вынужденно перекрыл подачу воды в квартиру, из-за чего фактически не имеет доступа к жизненно необходимому коммунальному ресурсу. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — рассказали в ведомстве.
Молодой человек обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через официальную приемную в соцсети «ВКонтакте». Руководитель регионального управления Богдан Францишко получил указание лично доложить председателю СК о ходе и результатах расследования этого дела. В Следственном комитете уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
