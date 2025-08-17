Сирота из Нижнего Тагила обратился к Бастрыкину из-за выданной квартиры

СК возбудил дело после жалобы нижнетагильского сироты на жилищные проблемы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодому человеку предоставили квартиру в доме, где были обнаружены многочисленные нарушения
Молодому человеку предоставили квартиру в доме, где были обнаружены многочисленные нарушения Фото:

В Нижнем Тагиле сирота пожаловался на нарушение жилищных прав. Ему выдали квартиру с многочисленными проблемами, а обращения в различные инстанции не приносят результата. По обращению было возбуждено уголовное дело, сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.

«В мае прошлого года молодому человеку предоставили квартиру в доме на улице Свердлова, введенном в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Так, в помещении имеется сырость, напольные покрытия повреждены, а неисправность инженерных систем влечет регулярное возникновение коммунальных аварий. В целях предотвращения затоплений заявитель вынужденно перекрыл подачу воды в квартиру, из-за чего фактически не имеет доступа к жизненно необходимому коммунальному ресурсу. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — рассказали в ведомстве.

Молодой человек обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через официальную приемную в соцсети «ВКонтакте».  Руководитель регионального управления Богдан Францишко получил указание лично доложить председателю СК о ходе и результатах расследования этого дела. В Следственном комитете уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле сирота пожаловался на нарушение жилищных прав. Ему выдали квартиру с многочисленными проблемами, а обращения в различные инстанции не приносят результата. По обращению было возбуждено уголовное дело, сообщает информационный центр СК России в telegram-канале. «В мае прошлого года молодому человеку предоставили квартиру в доме на улице Свердлова, введенном в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Так, в помещении имеется сырость, напольные покрытия повреждены, а неисправность инженерных систем влечет регулярное возникновение коммунальных аварий. В целях предотвращения затоплений заявитель вынужденно перекрыл подачу воды в квартиру, из-за чего фактически не имеет доступа к жизненно необходимому коммунальному ресурсу. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — рассказали в ведомстве. Молодой человек обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через официальную приемную в соцсети «ВКонтакте».  Руководитель регионального управления Богдан Францишко получил указание лично доложить председателю СК о ходе и результатах расследования этого дела. В Следственном комитете уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...