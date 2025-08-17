17 августа 2025

В Екатеринбурге заметили редкий кабриолет от Mercedes. Фото

В Екатеринбурге заметили редкий автомобиль Mercedes-Benz 500 SL R107
Эту модель Mercedes выпускали специально для европейского рынка
В Екатеринбурге заметили редкую модель машины Mercedes-Benz 500 SL в кузове R107. Таких кабриолетов было выпущено всего 11 тысяч для европейского рынка.

Эта модель выпускалась с 1980 по 1989 год и считался одной из самых престижных версий родстера. Машину оснащали мощным двигателем, который разгонял кабриолет до 225 километров в час. Фото автомобиля появилось в сообществе «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Всего было выпущено около 11 тысяч экземпляров 500 SL, что составляет всего около 5% от общего выпуска R107. Сегодня 500 SL считается коллекционным классическим Mercedes и высоко ценится среди автолюбителей по всему миру. Стоимость такой модели начинается от пяти миллионов рублей и может достигать семи миллионов рублей.

