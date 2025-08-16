16 августа 2025

Больше чем в Лужниках: на фестиваль «Энергия РМК» пришло рекордное количество свердловчан

Фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге собрал 100 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
На День города в Екатеринбурге площадку фестиваля «Энергия РМК» посетили порядка 100 тысяч человек. Массовое мероприятие проходило в спортивном квартале «Архангел Михаил». Такой цифрой поделились в пресс-службе фестиваля.

«Порядка 100 000 человек в первый день работы площадки посетили фестиваль „Энергия РМК“ в спортивном квартале „Архангел Михаил“. Спасибо каждому, кто пришел», — рассказали организаторы.

В прошедшую субботу Екатеринбург с размахом отметил свое 302-летие. Тысячи человек были замечены как в центре города, так и на других площадках. Огромное количество звезд прибыло в Екатеринбург, чтобы подарить горожанам ощущение праздника. Как прошел День города — в материале URA.RU.

