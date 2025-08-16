Чемпионат России по самокату в Екатеринбурге перенесли: причина

В Екатеринбурге из-за дождливой погоды пришлось перенести чемпионат России по самокату. Всех спортсменов на трансфере доставят в крытый парк для продолжения турнира. Об этом рассказали организаторы в своем telegram-канале.
«Райдеры и зрители, внимание! Чемпионат России по самокату переносится в крытый парк AIRSKILLPARK (Екатеринбург, ул. Студенческая, 49) из-за погодных условий», — сообщили организаторы.
Чемпионат должен был начаться в 8:00 утра в спортивном квартале Архангела Михаила. Согласно новому расписанию, всех спортсменов в 11:00 доставят на трансфере в крытый парк. Начало турнира ожидается в 13:00.
