Мужчину нашли в озере Карасье (архивное фото)
На озере Карасье под Каменском-Уральски (Свердловская область) спасатели обнаружили и подняли из воды тело мужчины 1964 года рождения. Об этом рассказали в местном telegram-канале.
«На акватории озера Карасье в Каменском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1964 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральскй».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
