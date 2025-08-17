В Свердловской области из озера выловили труп. Видео

В одном из озер под Каменском-Уральским нашли труп мужчины
Мужчину нашли в озере Карасье (архивное фото)
Мужчину нашли в озере Карасье (архивное фото) Фото:

На озере Карасье под Каменском-Уральски (Свердловская область) спасатели обнаружили и подняли из воды тело мужчины 1964 года рождения. Об этом рассказали в местном telegram-канале.

«На акватории озера Карасье в Каменском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1964 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральскй». 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

