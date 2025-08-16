16 августа 2025

Екатеринбурженка решила купить айфон на парковке и жестко поплатилась

Жительницу Екатеринбурга обманули на 45 тысяч рублей при покупке айфона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина купила смартфон за 45 тысяч рублей (архивное фото)
Женщина купила смартфон за 45 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на парковке у «Лемана Про» неизвестный мужчина решил продать жительнице города «настоящий» айфон. Мошенник снизил цену в три раза и уговорил пострадавшую купить смартфон. Как рассказала сама женщина, уже дома она заметила что ее новенький телефон оказался китайской подделкой.

«Он сказал, что у него есть новый iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ, который стоит 180 000 ?, но он продаст за 50 000 ?. Я ответила, что мне это не нужно и, скорее всего, телефон краденый. Он уверял, что работает на складе, что товар потерялся при разгрузке и ему срочно нужны деньги», — передает слова потерпевшей telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Женщина купила смартфон за 45 тысяч рублей. Сейчас она хочет предупредить других, чтобы никто не попался на удочку мошенников.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на парковке у «Лемана Про» неизвестный мужчина решил продать жительнице города «настоящий» айфон. Мошенник снизил цену в три раза и уговорил пострадавшую купить смартфон. Как рассказала сама женщина, уже дома она заметила что ее новенький телефон оказался китайской подделкой. «Он сказал, что у него есть новый iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ, который стоит 180 000 ?, но он продаст за 50 000 ?. Я ответила, что мне это не нужно и, скорее всего, телефон краденый. Он уверял, что работает на складе, что товар потерялся при разгрузке и ему срочно нужны деньги», — передает слова потерпевшей telegram-канал «Злой Екатеринбург». Женщина купила смартфон за 45 тысяч рублей. Сейчас она хочет предупредить других, чтобы никто не попался на удочку мошенников. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...