Екатеринбурженка решила купить айфон на парковке и жестко поплатилась

В Екатеринбурге на парковке у «Лемана Про» неизвестный мужчина решил продать жительнице города «настоящий» айфон. Мошенник снизил цену в три раза и уговорил пострадавшую купить смартфон. Как рассказала сама женщина, уже дома она заметила что ее новенький телефон оказался китайской подделкой.
«Он сказал, что у него есть новый iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ, который стоит 180 000 ?, но он продаст за 50 000 ?. Я ответила, что мне это не нужно и, скорее всего, телефон краденый. Он уверял, что работает на складе, что товар потерялся при разгрузке и ему срочно нужны деньги», — передает слова потерпевшей telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Женщина купила смартфон за 45 тысяч рублей. Сейчас она хочет предупредить других, чтобы никто не попался на удочку мошенников.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит
