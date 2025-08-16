Репетиторы подорожали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед началом нового учебного года подорожали репетиторы. В среднем цена выросла на 10%, а по русскому языку, математике и английскому — на 15%.
«В Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде минимальная ставка начинается от 600 рублей в час», — сообщают «Известия». В цене уральская столица отстает от Москвы и Санкт-Петербурга лишь на 200 рублей — там минимальная ставка стартует от 600 рублей.
Увеличился также и спрос на репетиторские услуги. Так, в Челябинской области он вырос аж на 62%.
Ранее сообщалось, что подготовка к учебному году в Екатеринбурге также сопровождается ростом расходов на школьную форму, обувь и канцтовары: полный комплект для школьника обходится в среднем в 13 тысяч рублей, а брендовый гардероб может стоить свыше 43 тысяч. Кроме того, за последний месяц вдвое увеличились продажи компьютерных столов и на 50% — кресел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!