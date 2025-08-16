16 августа 2025

Репетиторы подорожали в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Услуги репетитора в Екатеринбурге заметно дороже, чем в других городах России
Услуги репетитора в Екатеринбурге заметно дороже, чем в других городах России Фото:

В Екатеринбурге перед началом нового учебного года подорожали репетиторы. В среднем цена выросла на 10%, а по русскому языку, математике и английскому — на 15%.

«В Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде минимальная ставка начинается от 600 рублей в час», — сообщают «Известия». В цене уральская столица отстает от Москвы и Санкт-Петербурга лишь на 200 рублей — там минимальная ставка стартует от 600 рублей.

Увеличился также и спрос на репетиторские услуги. Так, в Челябинской области он вырос аж на 62%.

Ранее сообщалось, что подготовка к учебному году в Екатеринбурге также сопровождается ростом расходов на школьную форму, обувь и канцтовары: полный комплект для школьника обходится в среднем в 13 тысяч рублей, а брендовый гардероб может стоить свыше 43 тысяч. Кроме того, за последний месяц вдвое увеличились продажи компьютерных столов и на 50% — кресел. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге перед началом нового учебного года подорожали репетиторы. В среднем цена выросла на 10%, а по русскому языку, математике и английскому — на 15%. «В Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде минимальная ставка начинается от 600 рублей в час», — сообщают «Известия». В цене уральская столица отстает от Москвы и Санкт-Петербурга лишь на 200 рублей — там минимальная ставка стартует от 600 рублей. Увеличился также и спрос на репетиторские услуги. Так, в Челябинской области он вырос аж на 62%. Ранее сообщалось, что подготовка к учебному году в Екатеринбурге также сопровождается ростом расходов на школьную форму, обувь и канцтовары: полный комплект для школьника обходится в среднем в 13 тысяч рублей, а брендовый гардероб может стоить свыше 43 тысяч. Кроме того, за последний месяц вдвое увеличились продажи компьютерных столов и на 50% — кресел. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...