09 января 2025

Депутат из Салехарда Хафизов ушел в нейропоэзию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Объектом поэзии Хафизова стала его жена, архивное фото
Объектом поэзии Хафизова стала его жена, архивное фото Фото:

Депутат салехардской городской думы Ильфат Хафизов посвятил своей жене трек, сгенерированный нейросетями. Видео с презентацией своей первой композиции член гордумы опубликовал на своей странице VK.

«Нам по семнадцать школа позади, / Медицинский в Самаре впереди. / На собрании смех в деканате, Я рассмешил и сердце в объятия», — приводит строчки Хафизов из своей песни, посвященной жене.

«Это про нас что ли?», — удивляется возлюбленная. Видео с реакцией и презентацией своего первого трека политик записал в машине.

Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат гордумы Салехарда Ильфат Хафизов собрал себе команду помощников из пяти человек. Часть помполитов Хафизова — выходцы из окружной клинической больницы, где ранее работал член гордумы окружной столицы.

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Депутат салехардской городской думы Ильфат Хафизов посвятил своей жене трек, сгенерированный нейросетями. Видео с презентацией своей первой композиции член гордумы опубликовал на своей странице VK. «Нам по семнадцать школа позади, / Медицинский в Самаре впереди. / На собрании смех в деканате, Я рассмешил и сердце в объятия», — приводит строчки Хафизов из своей песни, посвященной жене. «Это про нас что ли?», — удивляется возлюбленная. Видео с реакцией и презентацией своего первого трека политик записал в машине. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат гордумы Салехарда Ильфат Хафизов собрал себе команду помощников из пяти человек. Часть помполитов Хафизова — выходцы из окружной клинической больницы, где ранее работал член гордумы окружной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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