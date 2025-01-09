Депутат салехардской городской думы Ильфат Хафизов посвятил своей жене трек, сгенерированный нейросетями. Видео с презентацией своей первой композиции член гордумы опубликовал на своей странице VK.
«Нам по семнадцать школа позади, / Медицинский в Самаре впереди. / На собрании смех в деканате, Я рассмешил и сердце в объятия», — приводит строчки Хафизов из своей песни, посвященной жене.
«Это про нас что ли?», — удивляется возлюбленная. Видео с реакцией и презентацией своего первого трека политик записал в машине.
Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат гордумы Салехарда Ильфат Хафизов собрал себе команду помощников из пяти человек. Часть помполитов Хафизова — выходцы из окружной клинической больницы, где ранее работал член гордумы окружной столицы.
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