Тротуары Екатеринбурга после оттепели превратились в каток. Фото, видео

В Екатеринбурге тротуары центральных улиц покрылись слоем льда
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед, гололедица
Тротуары некоторых улиц Екатеринбурга обледенели Фото:

В Екатеринбурге на участках нескольких центральных улиц тротуары покрылись слоем льда. Прохожим приходится двигаться медленнее, чтобы не поскользнуться. Внимание на это обратили корреспонденты URA.RU сразу в нескольких районах.

Из-за оттепели, которая стояла на Урале, снег превратился в воду, которая затем застыла. На тротуарах у некоторых домов на улицах Малышева, Луначарского, Карла Либкнехта, Белинского, Попова и Сакко и Ванцетти появились «катки», по которым ходить просто опасно. Из-за перепадов температур обледенела и улица Вайнера — однако там фотограф URA.RU заметил коммунальщиков, раскалывающих лед. На некоторых тротуарах — например, на Куйбышева — образовалась снежная каша.

При этом, как заметили журналисты, в Чкаловском районе возле ТРЦ «Дирижабль» тропинки не были во льду, на улице Академика Шварца — тоже. В Академическом районе тротуары и мосты в Преображенском парке были посыпаны песком.

Ранее в екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) рабочие очистили скованный льдом мост над железной дорогой после того, как о проблеме рассказало URA.RU.

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В Екатеринбурге на участках нескольких центральных улиц тротуары покрылись слоем льда. Прохожим приходится двигаться медленнее, чтобы не поскользнуться. Внимание на это обратили корреспонденты URA.RU сразу в нескольких районах. Из-за оттепели, которая стояла на Урале, снег превратился в воду, которая затем застыла. На тротуарах у некоторых домов на улицах Малышева, Луначарского, Карла Либкнехта, Белинского, Попова и Сакко и Ванцетти появились «катки», по которым ходить просто опасно. Из-за перепадов температур обледенела и улица Вайнера — однако там фотограф URA.RU заметил коммунальщиков, раскалывающих лед. На некоторых тротуарах — например, на Куйбышева — образовалась снежная каша. При этом, как заметили журналисты, в Чкаловском районе возле ТРЦ «Дирижабль» тропинки не были во льду, на улице Академика Шварца — тоже. В Академическом районе тротуары и мосты в Преображенском парке были посыпаны песком. Ранее в екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) рабочие очистили скованный льдом мост над железной дорогой после того, как о проблеме рассказало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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