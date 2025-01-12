12 января 2025

В Екатеринбурге после новости URA.RU очистили мост, опасный для пешеходов. Фото

В Екатеринбурге очистили мост после новости URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост чистили ночью 13 января Фото:

В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) рабочие очистили скованный льдом мост над железной дорогой после того, как о проблеме рассказало URA.RU. Результатами с агентством поделился читатель.

«Сотрудники РЖД почистили мост», — уточнил собеседник URA.RU. Работы проводили в ночь на 13 января, то есть через несколько часов после публикации URA.RU о реальной угрозе для пешеходов. С железнодорожниками оперативно связалась администрация района.

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В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) рабочие очистили скованный льдом мост над железной дорогой после того, как о проблеме рассказало URA.RU. Результатами с агентством поделился читатель. «Сотрудники РЖД почистили мост», — уточнил собеседник URA.RU. Работы проводили в ночь на 13 января, то есть через несколько часов после публикации URA.RU о реальной угрозе для пешеходов. С железнодорожниками оперативно связалась администрация района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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