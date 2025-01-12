Мост чистили ночью 13 января
В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) рабочие очистили скованный льдом мост над железной дорогой после того, как о проблеме рассказало URA.RU. Результатами с агентством поделился читатель.
«Сотрудники РЖД почистили мост», — уточнил собеседник URA.RU. Работы проводили в ночь на 13 января, то есть через несколько часов после публикации URA.RU о реальной угрозе для пешеходов. С железнодорожниками оперативно связалась администрация района.
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