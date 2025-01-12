В Екатеринбурге после новости URA.RU очистили мост, опасный для пешеходов. Фото

В Екатеринбурге очистили мост после новости URA.RU

13 января 2025 в 11:57 Размер текста - 17 +

Мост чистили ночью 13 января Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) рабочие очистили скованный льдом мост над железной дорогой после того, как о проблеме рассказало URA.RU. Результатами с агентством поделился читатель. «Сотрудники РЖД почистили мост», — уточнил собеседник URA.RU. Работы проводили в ночь на 13 января, то есть через несколько часов после публикации URA.RU о реальной угрозе для пешеходов. С железнодорожниками оперативно связалась администрация района. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском поселке Северка (Железнодорожный район) рабочие очистили скованный льдом мост над железной дорогой после того, как о проблеме рассказало URA.RU. Результатами с агентством поделился читатель. «Сотрудники РЖД почистили мост», — уточнил собеседник URA.RU. Работы проводили в ночь на 13 января, то есть через несколько часов после публикации URA.RU о реальной угрозе для пешеходов. С железнодорожниками оперативно связалась администрация района.