В Челябинске открылся новый ресторан

В микрорайоне Челябинска «Тополиная Аллея» открылся ресторан «Демили». Основная часть меню заведения состоит из завтраков и блюд европейской кухни, передает корреспондент URA.RU.
Ресторан предлагает 15 вариантов завтраков, в числе которых сытные и сладкие круассаны, каши, вариации омлета, глазуньи и шакшуки. Там же подают сырники с топингами, тосты, вафли и блины. В качестве сборных вариантов гостям представили баварский и английские завтраки.
В заведении также подают четыре вида пасты, столько же вариантов горячего — из судака, лосося, креветок или. В качестве стартера можно заказать брускетты, севиче или антипасти с прошутто и мортаделлой. Там также представлены пять видов салатов, европейские супы и два варианта азиатского поке. В числе напитков авторский чай, кофе, смузи и матча.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!