Развлечения В Челябинске открылся новый ресторан 13 января 2025 в 19:52 Размер текста - 17 + В заведении представлено 15 видов завтраков (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В микрорайоне Челябинска «Тополиная Аллея» открылся ресторан «Демили». Основная часть меню заведения состоит из завтраков и блюд европейской кухни, передает корреспондент URA.RU. Ресторан предлагает 15 вариантов завтраков, в числе которых сытные и сладкие круассаны, каши, вариации омлета, глазуньи и шакшуки. Там же подают сырники с топингами, тосты, вафли и блины. В качестве сборных вариантов гостям представили баварский и английские завтраки. В заведении также подают четыре вида пасты, столько же вариантов горячего — из судака, лосося, креветок или. В качестве стартера можно заказать брускетты, севиче или антипасти с прошутто и мортаделлой. Там также представлены пять видов салатов, европейские супы и два варианта азиатского поке. В числе напитков авторский чай, кофе, смузи и матча. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В микрорайоне Челябинска «Тополиная Аллея» открылся ресторан «Демили». Основная часть меню заведения состоит из завтраков и блюд европейской кухни, передает корреспондент URA.RU. Ресторан предлагает 15 вариантов завтраков, в числе которых сытные и сладкие круассаны, каши, вариации омлета, глазуньи и шакшуки. Там же подают сырники с топингами, тосты, вафли и блины. В качестве сборных вариантов гостям представили баварский и английские завтраки. В заведении также подают четыре вида пасты, столько же вариантов горячего — из судака, лосося, креветок или. В качестве стартера можно заказать брускетты, севиче или антипасти с прошутто и мортаделлой. Там также представлены пять видов салатов, европейские супы и два варианта азиатского поке. В числе напитков авторский чай, кофе, смузи и матча. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям