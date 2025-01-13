В Челябинске открылся новый ресторан

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Годовщина открытия Cafe 36. Екатеринбург, завтрак, еда, cafe 36
В заведении представлено 15 видов завтраков (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Челябинска «Тополиная Аллея» открылся ресторан «Демили». Основная часть меню заведения состоит из завтраков и блюд европейской кухни, передает корреспондент URA.RU.

Ресторан предлагает 15 вариантов завтраков, в числе которых сытные и сладкие круассаны, каши, вариации омлета, глазуньи и шакшуки. Там же подают сырники с топингами, тосты, вафли и блины. В качестве сборных вариантов гостям представили баварский и английские завтраки.

В заведении также подают четыре вида пасты, столько же вариантов горячего — из судака, лосося, креветок или. В качестве стартера можно заказать брускетты, севиче или антипасти с прошутто и мортаделлой. Там также представлены пять видов салатов, европейские супы и два варианта азиатского поке. В числе напитков авторский чай, кофе, смузи и матча.

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В микрорайоне Челябинска «Тополиная Аллея» открылся ресторан «Демили». Основная часть меню заведения состоит из завтраков и блюд европейской кухни, передает корреспондент URA.RU. Ресторан предлагает 15 вариантов завтраков, в числе которых сытные и сладкие круассаны, каши, вариации омлета, глазуньи и шакшуки. Там же подают сырники с топингами, тосты, вафли и блины. В качестве сборных вариантов гостям представили баварский и английские завтраки. В заведении также подают четыре вида пасты, столько же вариантов горячего — из судака, лосося, креветок или. В качестве стартера можно заказать брускетты, севиче или антипасти с прошутто и мортаделлой. Там также представлены пять видов салатов, европейские супы и два варианта азиатского поке. В числе напитков авторский чай, кофе, смузи и матча.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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