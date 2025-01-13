13 января 2025

Жители ХМАО ринулись в фитнес-клубы после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО вырос спрос на посещение спорт-клубов
В ХМАО вырос спрос на посещение спорт-клубов Фото:

Югорчане стали активнее посещать фитнес-центры после Нового года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авито.

«С 1 по 8 января 2025 года спрос на услуги тренеров вырос на 307% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Предложение тренеров и спортивных наставников также не осталось в стороне и увеличилось на 68%», — сказано в сообщении.

В первую неделю года жители Югры чаще всего выбирали тренировки в тренажёрном зале, функциональный тренинг и йогу. По сравнению с этим же периодом в 2024 году спрос на услуги фитнес-клубов вырос в несколько раз.

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Югорчане стали активнее посещать фитнес-центры после Нового года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авито. «С 1 по 8 января 2025 года спрос на услуги тренеров вырос на 307% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Предложение тренеров и спортивных наставников также не осталось в стороне и увеличилось на 68%», — сказано в сообщении. В первую неделю года жители Югры чаще всего выбирали тренировки в тренажёрном зале, функциональный тренинг и йогу. По сравнению с этим же периодом в 2024 году спрос на услуги фитнес-клубов вырос в несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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