МК: школьник из Таджикистана хотел напасть на школу в Подмосковье

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Подросток купил ножи для нападения на школу, пишет МК
Подросток купил ножи для нападения на школу, пишет МК Фото:

В Реутове (Московская область) предотвращено нападение на школу, сообщает «Московский комсомолец». По их данным, устроить резню в учебном заведении намеревался 16-летний ученик из Таджикистана.

«В подмосковном Реутове предотвратили нападение на школу. 16-летний ученик из Таджикистана всерьез намеревался устроить [нападение] и даже приобрел для этих целей три ножа», — пишет издание в своем telegram-канале. 

Как пишут журналисты, подросток вступил в запрещенную террористическую организацию. Там уточнили, что разоблачить планы школьника удалось «с помощью компьютерных технологий».

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В Реутове (Московская область) предотвращено нападение на школу, сообщает «Московский комсомолец». По их данным, устроить резню в учебном заведении намеревался 16-летний ученик из Таджикистана. «В подмосковном Реутове предотвратили нападение на школу. 16-летний ученик из Таджикистана всерьез намеревался устроить [нападение] и даже приобрел для этих целей три ножа», — пишет издание в своем telegram-канале.  Как пишут журналисты, подросток вступил в запрещенную террористическую организацию. Там уточнили, что разоблачить планы школьника удалось «с помощью компьютерных технологий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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