МК: школьник из Таджикистана хотел напасть на школу в Подмосковье

В Реутове (Московская область) предотвращено нападение на школу, сообщает «Московский комсомолец». По их данным, устроить резню в учебном заведении намеревался 16-летний ученик из Таджикистана.
«В подмосковном Реутове предотвратили нападение на школу. 16-летний ученик из Таджикистана всерьез намеревался устроить [нападение] и даже приобрел для этих целей три ножа», — пишет издание в своем telegram-канале.
Как пишут журналисты, подросток вступил в запрещенную террористическую организацию. Там уточнили, что разоблачить планы школьника удалось «с помощью компьютерных технологий».
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