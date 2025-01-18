Благодаря арктической экспедиции были спасены мама и дочка из ХМАО

Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ», спасла мать с ребенком из ХМАО. У югорчан кончился бензин и заглохла машина прямо посреди трассы.
«Участники арктической экспедиции МЧС России спасли югорчан. По пути из Нягани в Ханты-Мансийск группировка заметила автомобиль на обочине. Женщина с ребенком просили о помощи: машина заглохла, бензин закончился, а на улице -22 градуса, снег и сильный ветер», — написано в telegram-канале МЧС России.
Спасатели отбуксировали машину югорчан до ближайшей заправочной станции. Там они смогли отогреться, заправиться, завести машину и продолжить свой путь.
В ХМАО участники Арктической экспедиции МЧС преодолели расстояние в 654 километра. Вечером 18 января направились из Нягани в Ханты-Мансийск.
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