18 января 2025

Благодаря арктической экспедиции были спасены мама и дочка из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мама и дочка их ХМАО заглохли на авто посреди трассы
Мама и дочка их ХМАО заглохли на авто посреди трассы Фото:

Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ», спасла мать с ребенком из ХМАО. У югорчан кончился бензин и заглохла машина прямо посреди трассы.

«Участники арктической экспедиции МЧС России спасли югорчан. По пути из Нягани в Ханты-Мансийск группировка заметила автомобиль на обочине. Женщина с ребенком просили о помощи: машина заглохла, бензин закончился, а на улице -22 градуса, снег и сильный ветер», — написано в telegram-канале МЧС России.

Спасатели отбуксировали машину югорчан до ближайшей заправочной станции. Там они смогли отогреться, заправиться, завести машину и продолжить свой путь.

В ХМАО участники Арктической экспедиции МЧС преодолели расстояние в 654 километра. Вечером 18 января направились из Нягани в Ханты-Мансийск.

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Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ», спасла мать с ребенком из ХМАО. У югорчан кончился бензин и заглохла машина прямо посреди трассы. «Участники арктической экспедиции МЧС России спасли югорчан. По пути из Нягани в Ханты-Мансийск группировка заметила автомобиль на обочине. Женщина с ребенком просили о помощи: машина заглохла, бензин закончился, а на улице -22 градуса, снег и сильный ветер», — написано в telegram-канале МЧС России. Спасатели отбуксировали машину югорчан до ближайшей заправочной станции. Там они смогли отогреться, заправиться, завести машину и продолжить свой путь. В ХМАО участники Арктической экспедиции МЧС преодолели расстояние в 654 километра. Вечером 18 января направились из Нягани в Ханты-Мансийск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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