18 января 2025
17 января 2025

Частица Вечного огня направляется в столицу Югры

© Служба новостей «URA.RU»
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Колонна МЧС преодолела 654 километра по территории Югры
Колонна МЧС преодолела 654 километра по территории Югры Фото:

В ХМАО участники Арктической экспедиции МЧС преодолели расстояние в 654 километра и вечером 18 января направились из Нягани в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в главном Управлении ведомства.

«Участники арктической экспедиции МЧС России преодолели 654 километра по территории ХМАО. В Нягани на территории мемориала „Вечная память героям Отечества“ прошла торжественная церемония слияния частиц Вечного огня. Лампада с частицей Вечного огня отправилась в Ханты-Мансийск», — сообщается в telegram-канале МЧС России.

Также память о погибших в годы ВОВ участники почтили минутой молчания и возложением цветов. Сотрудники МЧС передали автономные дымовые пожарные извещатели труженикам тыла и узникам концлагерей.

Частицу Вечного огня в Югру передали во время церемонии в Надыме (ЯНАО). Частицу пронесут через мемориал «Могила Неизвестного солдата», а также памятные места в Белоярске, Нягани и Ханты-Мансийске. Путь колонны МЧС составит около 1000 километров.

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В ХМАО участники Арктической экспедиции МЧС преодолели расстояние в 654 километра и вечером 18 января направились из Нягани в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в главном Управлении ведомства. «Участники арктической экспедиции МЧС России преодолели 654 километра по территории ХМАО. В Нягани на территории мемориала „Вечная память героям Отечества“ прошла торжественная церемония слияния частиц Вечного огня. Лампада с частицей Вечного огня отправилась в Ханты-Мансийск», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Также память о погибших в годы ВОВ участники почтили минутой молчания и возложением цветов. Сотрудники МЧС передали автономные дымовые пожарные извещатели труженикам тыла и узникам концлагерей. Частицу Вечного огня в Югру передали во время церемонии в Надыме (ЯНАО). Частицу пронесут через мемориал «Могила Неизвестного солдата», а также памятные места в Белоярске, Нягани и Ханты-Мансийске. Путь колонны МЧС составит около 1000 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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