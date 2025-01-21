21 января 2025

Жители ХМАО начали болеть метапневмовирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Метапневмовирус является сезонным заболеванием
Метапневмовирус является сезонным заболеванием Фото:

Югорчане стали болеть метапневмовирусом, на его долю приходится 0,72% респираторных заболеваний в регионе. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

«В структуре находок метапневмовирус — 0,72%», — сообщается на сайте ведомства. Также выросла заболеваемость коронавирусом (49%), риновирусом (6%) и аденовирусом (3%).

Однако, как прокомментировали агентству в ведомстве, опасаться новой пандемии не стоит. Метапневмовирус является сезонным заболеванием, в 2024 году было также зарегистрировано несколько случаев.

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Югорчане стали болеть метапневмовирусом, на его долю приходится 0,72% респираторных заболеваний в регионе. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО. «В структуре находок метапневмовирус — 0,72%», — сообщается на сайте ведомства. Также выросла заболеваемость коронавирусом (49%), риновирусом (6%) и аденовирусом (3%). Однако, как прокомментировали агентству в ведомстве, опасаться новой пандемии не стоит. Метапневмовирус является сезонным заболеванием, в 2024 году было также зарегистрировано несколько случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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