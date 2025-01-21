Жители ХМАО начали болеть метапневмовирусом

Метапневмовирус является сезонным заболеванием
Югорчане стали болеть метапневмовирусом, на его долю приходится 0,72% респираторных заболеваний в регионе. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.
«В структуре находок метапневмовирус — 0,72%», — сообщается на сайте ведомства. Также выросла заболеваемость коронавирусом (49%), риновирусом (6%) и аденовирусом (3%).
Однако, как прокомментировали агентству в ведомстве, опасаться новой пандемии не стоит. Метапневмовирус является сезонным заболеванием, в 2024 году было также зарегистрировано несколько случаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!