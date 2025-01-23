Свердловские туркластеры доверят ароматерапевту и фитнес-тренеру богачей. Фото

УК туркластерами Свердловской области возглавит общественница Яковлева

24 января 2025 в 09:06 Размер текста - 17 +

Новый директор АНО долго работала в «Тихвине» и обзавелась полезными связями Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новым директором АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» вместо ушедшего в отставку Леонида Гункевича станет Светлана Яковлева — экс-управляющая wellnes-клубом элитного ЖК «Тихвин», ароматерапевт, общественница. По данным URA.RU, уже сегодня ее представят коллективу. «[Евгению] Манторову [который несколько месяцев был гендиректором после увольнения Гункевича] контракт не продлят. Будет Яковлева», — утверждает один из источников агентства. Она — креатура главы областного департамента развития туризма Эльмиры Тукановой, в который и входит АНО УК ТРК СО. Яковлеву характеризуют как амбициозного управленца, которая может конкурировать с непосредственной начальницей за более высокий пост в будущем. «Сегодня ее представят коллективу», — добавил второй источник. Сама Яковлева не стала комментировать информацию о своем назначении, переадресовала в департамент информационной политики. Запрос туда также отправлен Светлана Яковлева (в бирюзовом пиджаке) знакома со многими представителями местного истеблишмента Фото с личной страницы ВК Светлана Яковлева активно ведет соцсети. В описании на личной странице «ВКонтакте» у нее указано, что она международный эксперт в области медицины и управления, старший управляющий партнер консалтинговой группы. Имеет опыт управления бизнесом в сфере красоты и здоровья более 25 лет, с 2013 по 2023 была управляющей в wellnes-клубе «Тихвин» (пространство «для сохранения и приумножения здоровья и красоты», где есть семь залов, бьтюти-зоны, спа и многое другое). Помимо этого является членом общественного совета областного минздрава, государственным советником третьего ранга, год была председателем уральского отделения Ассоциации операторов фитнес индустрии. Сейчас, судя по активности на странице, больше сосредоточена на деятельности Совета кластера «Дети — будущее сильной России», который возглавляет. Также увлекается ароматерапией, ведет свой telegram-канал о маслах. «Поэтому у нее много влиятельных знакомых», — добавляет собеседник. Леонид Гункевич покинул пост директора АНО УК ТРК СО в октябре, когда у него истек контракт, и сосредоточился на общественной деятельности. Он возглавляет свердловское отделение «Деловой России», входит в Генсовет общероссийской общественной организации и является координатором «Деловой России» по УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым директором АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» вместо ушедшего в отставку Леонида Гункевича станет Светлана Яковлева — экс-управляющая wellnes-клубом элитного ЖК «Тихвин», ароматерапевт, общественница. По данным URA.RU, уже сегодня ее представят коллективу. «[Евгению] Манторову [который несколько месяцев был гендиректором после увольнения Гункевича] контракт не продлят. Будет Яковлева», — утверждает один из источников агентства. Она — креатура главы областного департамента развития туризма Эльмиры Тукановой, в который и входит АНО УК ТРК СО. Яковлеву характеризуют как амбициозного управленца, которая может конкурировать с непосредственной начальницей за более высокий пост в будущем. «Сегодня ее представят коллективу», — добавил второй источник. Сама Яковлева не стала комментировать информацию о своем назначении, переадресовала в департамент информационной политики. Запрос туда также отправлен Светлана Яковлева активно ведет соцсети. В описании на личной странице «ВКонтакте» у нее указано, что она международный эксперт в области медицины и управления, старший управляющий партнер консалтинговой группы. Имеет опыт управления бизнесом в сфере красоты и здоровья более 25 лет, с 2013 по 2023 была управляющей в wellnes-клубе «Тихвин» (пространство «для сохранения и приумножения здоровья и красоты», где есть семь залов, бьтюти-зоны, спа и многое другое). Помимо этого является членом общественного совета областного минздрава, государственным советником третьего ранга, год была председателем уральского отделения Ассоциации операторов фитнес индустрии. Сейчас, судя по активности на странице, больше сосредоточена на деятельности Совета кластера «Дети — будущее сильной России», который возглавляет. Также увлекается ароматерапией, ведет свой telegram-канал о маслах. «Поэтому у нее много влиятельных знакомых», — добавляет собеседник. Леонид Гункевич покинул пост директора АНО УК ТРК СО в октябре, когда у него истек контракт, и сосредоточился на общественной деятельности. Он возглавляет свердловское отделение «Деловой России», входит в Генсовет общероссийской общественной организации и является координатором «Деловой России» по УрФО.