29 января 2025

МЧС предупредило свердловчан об опасности из-за аномального тепла

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лед, сосулька
Жителей призвали обходить места возможного падения сосулек Фото:

В Свердловской области 1 и 2 февраля ожидается аномально теплая погода до +3 градусов, что повышает риск схода снега с крыш зданий и падения сосулек. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Рекомендуем организовать очистку снега с крыш своих домов. Быть внимательными при следовании по тротуару вблизи крыш зданий со скатной кровлей и соблюдать правила безопасности при проведении хозяйственных работ», — говорится в предупреждении.

Однако перед потеплением на Среднем Урале ожидается холодная ночь. Уже к 31 января погода начнет смягчаться ввиду ожидаемого воздействия атмосферного фронта.

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В Свердловской области 1 и 2 февраля ожидается аномально теплая погода до +3 градусов, что повышает риск схода снега с крыш зданий и падения сосулек. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем организовать очистку снега с крыш своих домов. Быть внимательными при следовании по тротуару вблизи крыш зданий со скатной кровлей и соблюдать правила безопасности при проведении хозяйственных работ», — говорится в предупреждении. Однако перед потеплением на Среднем Урале ожидается холодная ночь. Уже к 31 января погода начнет смягчаться ввиду ожидаемого воздействия атмосферного фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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