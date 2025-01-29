МЧС предупредило свердловчан об опасности из-за аномального тепла

В Свердловской области 1 и 2 февраля ожидается аномально теплая погода до +3 градусов, что повышает риск схода снега с крыш зданий и падения сосулек. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Рекомендуем организовать очистку снега с крыш своих домов. Быть внимательными при следовании по тротуару вблизи крыш зданий со скатной кровлей и соблюдать правила безопасности при проведении хозяйственных работ», — говорится в предупреждении.
Однако перед потеплением на Среднем Урале ожидается холодная ночь. Уже к 31 января погода начнет смягчаться ввиду ожидаемого воздействия атмосферного фронта.
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