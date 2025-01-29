29 января 2025

Перед потеплением в Свердловской области ожидаются две холодные ночи

В Свердловской области ожидаются морозные ночи
© Служба новостей «URA.RU»
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Местами ожидается небольшой снег
Местами ожидается небольшой снег Фото:

Ближайшие две ночи в Свердловской области ожидаются морозными. 31 января погода начнет смягчаться ввиду ожидаемого воздействия атмосферного фронта, несущего очередную порцию атлантического тепла. Вероятны осадки в виде снега, мокрого снега, оттепель. Об этом говорится в telegram-канале Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков сегодня днем в Екатеринбурге ожидается -10° и без осадков. 31 января облачно с прояснениями. Температура ночью -17, без осадков, днем -3°, небольшой снег, временами мокрый. К 1 февраля ночи станут теплее, ожидается -3°, небольшой снег, днем около 0°, без осадков.

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Ближайшие две ночи в Свердловской области ожидаются морозными. 31 января погода начнет смягчаться ввиду ожидаемого воздействия атмосферного фронта, несущего очередную порцию атлантического тепла. Вероятны осадки в виде снега, мокрого снега, оттепель. Об этом говорится в telegram-канале Уральского гидрометцентра. По данным синоптиков сегодня днем в Екатеринбурге ожидается -10° и без осадков. 31 января облачно с прояснениями. Температура ночью -17, без осадков, днем -3°, небольшой снег, временами мокрый. К 1 февраля ночи станут теплее, ожидается -3°, небольшой снег, днем около 0°, без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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