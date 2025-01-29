Перед потеплением в Свердловской области ожидаются две холодные ночи

Ближайшие две ночи в Свердловской области ожидаются морозными. 31 января погода начнет смягчаться ввиду ожидаемого воздействия атмосферного фронта, несущего очередную порцию атлантического тепла. Вероятны осадки в виде снега, мокрого снега, оттепель. Об этом говорится в telegram-канале Уральского гидрометцентра.
По данным синоптиков сегодня днем в Екатеринбурге ожидается -10° и без осадков. 31 января облачно с прояснениями. Температура ночью -17, без осадков, днем -3°, небольшой снег, временами мокрый. К 1 февраля ночи станут теплее, ожидается -3°, небольшой снег, днем около 0°, без осадков.
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