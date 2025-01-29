29 января 2025

В тюменском суде адвокат обматерил оппонента своего клиента

Тюменского адвоката осудили за неуважение к суду
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был признан виновным в неуважении к суду
Мужчина был признан виновным в неуважении к суду Фото:

В Тюмени к уголовной ответственности привлечен адвокат, который обматерил оппонента своего клиента прямо в здании суда. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 297 УК РФ — неуважение к суду.

«В мае 2024 года, в кабинете Центрального районного суда, после того как суд отложил заседание по ходатайству ответчика, адвокат в гневе, осознавая степень своего поступка и находясь под пристальным взглядом председательствующего судьи и секретаря, унизил честь и достоинство ответчика. Высказав отдельные непристойные оскорбления», — указано в сообщении пресс-службы судов.

Адвокат также преградил ответчику выход из зала судебных заседаний и угрожал физическим насилием. Юриста обвинили в совершении преступления оп ч. 1 ст. 297 УК РФ — неуважение к суду. Он признал вину и был приговорен к штрафу 30 000 рублей в доход государства.

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В Тюмени к уголовной ответственности привлечен адвокат, который обматерил оппонента своего клиента прямо в здании суда. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 297 УК РФ — неуважение к суду. «В мае 2024 года, в кабинете Центрального районного суда, после того как суд отложил заседание по ходатайству ответчика, адвокат в гневе, осознавая степень своего поступка и находясь под пристальным взглядом председательствующего судьи и секретаря, унизил честь и достоинство ответчика. Высказав отдельные непристойные оскорбления», — указано в сообщении пресс-службы судов. Адвокат также преградил ответчику выход из зала судебных заседаний и угрожал физическим насилием. Юриста обвинили в совершении преступления оп ч. 1 ст. 297 УК РФ — неуважение к суду. Он признал вину и был приговорен к штрафу 30 000 рублей в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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