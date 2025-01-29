В тюменском суде адвокат обматерил оппонента своего клиента

В Тюмени к уголовной ответственности привлечен адвокат, который обматерил оппонента своего клиента прямо в здании суда. Об этом сообщает официальный сайт пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 297 УК РФ — неуважение к суду.
«В мае 2024 года, в кабинете Центрального районного суда, после того как суд отложил заседание по ходатайству ответчика, адвокат в гневе, осознавая степень своего поступка и находясь под пристальным взглядом председательствующего судьи и секретаря, унизил честь и достоинство ответчика. Высказав отдельные непристойные оскорбления», — указано в сообщении пресс-службы судов.
Адвокат также преградил ответчику выход из зала судебных заседаний и угрожал физическим насилием. Юриста обвинили в совершении преступления оп ч. 1 ст. 297 УК РФ — неуважение к суду. Он признал вину и был приговорен к штрафу 30 000 рублей в доход государства.
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