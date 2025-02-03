Следователи выяснят причину гибели полуобнаженного мужчины в Зюкайке

Сотрудники верещагинского отдела СУ СКР по Пермскому краю проверят обстоятельства гибели мужчины в поселке Зюкайка. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. Полуголый труп с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница.
«По данному факту в Верещагинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали собеседники информационного агентства.
На погибшем были только шорты, тапочки стояли в сугробе рядом. Тело было окровавлено, виднелись следы борьбы. Труп нашла женщина-пекарь рано утром, когда шла на работу. Было установлено, что мужчина лег спать у себя, а утром погибшего нашли в 30 метрах от дома.
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