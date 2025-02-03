03 февраля 2025

Следователи выяснят причину гибели полуобнаженного мужчины в Зюкайке

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики взяли дело под личный контроль
Силовики взяли дело под личный контроль Фото:

Сотрудники верещагинского отдела СУ СКР по Пермскому краю проверят обстоятельства гибели мужчины в поселке Зюкайка. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. Полуголый труп с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница.

«По данному факту в Верещагинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали собеседники информационного агентства.

На погибшем были только шорты, тапочки стояли в сугробе рядом. Тело было окровавлено, виднелись следы борьбы. Труп нашла женщина-пекарь рано утром, когда шла на работу. Было установлено, что мужчина лег спать у себя, а утром погибшего нашли в 30 метрах от дома.

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Сотрудники верещагинского отдела СУ СКР по Пермскому краю проверят обстоятельства гибели мужчины в поселке Зюкайка. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. Полуголый труп с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница. «По данному факту в Верещагинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали собеседники информационного агентства. На погибшем были только шорты, тапочки стояли в сугробе рядом. Тело было окровавлено, виднелись следы борьбы. Труп нашла женщина-пекарь рано утром, когда шла на работу. Было установлено, что мужчина лег спать у себя, а утром погибшего нашли в 30 метрах от дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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