У компании солидная клиентская база
В Губкинском (ЯНАО) выставлен на продажу стоматологический бизнес с клиентской базой. Стоимость клиники — 70 млн рублей, сообщается в объявлении о продаже.
«Продается стоматологическая клиника Welar», — сообщается на сайте «Авито-Недвижимость». Бизнес развивался с 2008 года в Губкинском. Один из офисов компании находится в Тюмени. Стоимость клиники с клиентской базой около 10 тысяч человек оценивается в 70 млн рублей.
Продавец также сообщает, что покупателю передается оборудование. Срок окупаемости бизнеса, по его словам, около пяти лет.
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