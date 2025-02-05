05 февраля 2025

В ЯНАО продают инновационную стоматологию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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У компании солидная клиентская база
У компании солидная клиентская база Фото:

В Губкинском (ЯНАО) выставлен на продажу стоматологический бизнес с клиентской базой. Стоимость клиники — 70 млн рублей, сообщается в объявлении о продаже.

«Продается стоматологическая клиника Welar», — сообщается на сайте «Авито-Недвижимость». Бизнес развивался с 2008 года в Губкинском. Один из офисов компании находится в Тюмени. Стоимость клиники с клиентской базой около 10 тысяч человек оценивается в 70 млн рублей.

Продавец также сообщает, что покупателю передается оборудование. Срок окупаемости бизнеса, по его словам, около пяти лет.

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В Губкинском (ЯНАО) выставлен на продажу стоматологический бизнес с клиентской базой. Стоимость клиники — 70 млн рублей, сообщается в объявлении о продаже. «Продается стоматологическая клиника Welar», — сообщается на сайте «Авито-Недвижимость». Бизнес развивался с 2008 года в Губкинском. Один из офисов компании находится в Тюмени. Стоимость клиники с клиентской базой около 10 тысяч человек оценивается в 70 млн рублей. Продавец также сообщает, что покупателю передается оборудование. Срок окупаемости бизнеса, по его словам, около пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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