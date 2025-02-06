В Тюмени художник готов подарить квартиру покупателю своей картины

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Картину художник оценил в 5 900 000 рублей
Картину художник оценил в 5 900 000 рублей Фото:

В Тюмени художник заявил, что подарит квартиру покупателю своей картины. Соответствующее объявление появилось на онлайн-площадках бесплатных объявлений. Полотно тюменец оценил в 5 900 000 рублей

«На обpатнoй стoроне каpтины вы мoжете увидеть автопортрет художника. Картина писалась очень долго, так как она писалась исключительно в самые сложные для художника моменты в жизни, работая над картиной художник выплескивал свои оставшиеся приятные и добрые чувства на картину. В подарок идет квартира художника 54 кв. м. в городе Тюмень», — указано в объявлении.

Размер картины 40х50cм, работа выполнена различными техниками живописи. На полотне изображена женщина. Которая, по замыслу художника, олицетворяет любовь. Квартира, которая будет подарена покупателю, находится в Тюмени, в районе ул. Мира.

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В Тюмени художник заявил, что подарит квартиру покупателю своей картины. Соответствующее объявление появилось на онлайн-площадках бесплатных объявлений. Полотно тюменец оценил в 5 900 000 рублей «На обpатнoй стoроне каpтины вы мoжете увидеть автопортрет художника. Картина писалась очень долго, так как она писалась исключительно в самые сложные для художника моменты в жизни, работая над картиной художник выплескивал свои оставшиеся приятные и добрые чувства на картину. В подарок идет квартира художника 54 кв. м. в городе Тюмень», — указано в объявлении. Размер картины 40х50cм, работа выполнена различными техниками живописи. На полотне изображена женщина. Которая, по замыслу художника, олицетворяет любовь. Квартира, которая будет подарена покупателю, находится в Тюмени, в районе ул. Мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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