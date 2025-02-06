В Тюмени художник готов подарить квартиру покупателю своей картины

В Тюмени художник заявил, что подарит квартиру покупателю своей картины. Соответствующее объявление появилось на онлайн-площадках бесплатных объявлений. Полотно тюменец оценил в 5 900 000 рублей
«На обpатнoй стoроне каpтины вы мoжете увидеть автопортрет художника. Картина писалась очень долго, так как она писалась исключительно в самые сложные для художника моменты в жизни, работая над картиной художник выплескивал свои оставшиеся приятные и добрые чувства на картину. В подарок идет квартира художника 54 кв. м. в городе Тюмень», — указано в объявлении.
Размер картины 40х50cм, работа выполнена различными техниками живописи. На полотне изображена женщина. Которая, по замыслу художника, олицетворяет любовь. Квартира, которая будет подарена покупателю, находится в Тюмени, в районе ул. Мира.
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