«Обещали безбедную жизнь»: задержанные женщины рассказали, как готовили теракты по указанию СБУ

Четыре женщины-агента задержаны сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе. Они прошли обучение на территории Украины и прибыли в Россию для совершения терактов против чиновников Минобороны РФ. Украинские кураторы обещали вывезти их в Европу после организации подрывов и устроить для них безбедную жизнь. Подробнее о том, что рассказали женщины на допросах и что выявили сотрудники ФСБ в ходе обысков — в материале URA.RU.
Задержание
ФСБ сообщила о задержании четырех женщин, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов российского топливно-энергетического комплекса. Задержания прошли в городах Севастополь, Воронеж и Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости. Кадры задержания публикует telegram-канал Антитеррор СК.
Все четверо обучены обращению с огнестрельным оружием и бомбами, управлению дронами и наружному наблюдению. В ходе обысков, проведенных по местам проживания задержанных, были обнаружены средства связи с кураторами с Украины и значительное количество взрывчатых веществ, химических веществ для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).
В ходе допросов женщины рассказали, что компоненты для бомб заказывали на маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершенных терактов украинские кураторы обещали организовать для них выезд на территорию Европы.
На основании этих данных против задержанных возбудили уголовные дела. Все женщины дали признательные показания и подтвердили свою причастность к подготовке терактов. В настоящее время ФСБ продолжает мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении их противоправной деятельности.
Ростов-на-Дону
Две женщины-агента СБУ, задержанные в Ростове-на-Дону, готовили теракт против одного из чиновников. Они признались, что проходили подготовку к теракту в Запорожской области, пишет РИА Новости.
"В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства", — рассказала одна из задержанных. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что деньги от СБУ они получали в виде криптовалюты. По завершении задания им обещали организовать выезд на территорию Европы.
Севастополь
Женщина-агент, задержанная в Крыму, вступила в добровольческий спецбатальон «Барс» и должна была собирать и передавать информацию о чиновниках и их семьях. Впоследствии ей поступило задание заложить бомбу для совершения теракта против офицеров Минобороны РФ. Она отметила, что таймер до взрыва составил бы 12 часов, за которые она могла бы успеть уехать в Сочи, из него — в Турцию, а уже из нее — на Украину.
Женщина проходила обучение в Запорожской области. За выполнение этого задания куратор СБУ обещал агентессе «безбедную жизнь», отметили в РИА Новости, в качестве подтверждения она получила тысячу долларов еще до начала своего задания.
Воронеж
Агентесса, задержанная в Воронеже, готовила теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Она была завербована сотрудниками СБУ в 2023 году, прошла обучение в Киеве, а на территорию РФ прибыла в 2024 году.
«В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации», — сказала она. Кадры допроса публикует telegram-канал Антитеррор СК
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.