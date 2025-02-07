«Обещали безбедную жизнь»: задержанные женщины рассказали, как готовили теракты по указанию СБУ

ФСБ задержала четырех женщин, завербованных спецслужбами Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанные в Воронеже, Ростове-на-Дону и Севастополе женщины готовили теракты против российских чиновников
Задержанные в Воронеже, Ростове-на-Дону и Севастополе женщины готовили теракты против российских чиновников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре женщины-агента задержаны сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе. Они прошли обучение на территории Украины и прибыли в Россию для совершения терактов против чиновников Минобороны РФ. Украинские кураторы обещали вывезти их в Европу после организации подрывов и устроить для них безбедную жизнь. Подробнее о том, что рассказали женщины на допросах и что выявили сотрудники ФСБ в ходе обысков — в материале URA.RU.

Задержание

ФСБ сообщила о задержании четырех женщин, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов российского топливно-энергетического комплекса. Задержания прошли в городах Севастополь, Воронеж и Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости. Кадры задержания публикует telegram-канал Антитеррор СК.

Все четверо обучены обращению с огнестрельным оружием и бомбами, управлению дронами и наружному наблюдению. В ходе обысков, проведенных по местам проживания задержанных, были обнаружены средства связи с кураторами с Украины и значительное количество взрывчатых веществ, химических веществ для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).

Сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, завербованных СБУ
Сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, завербованных СБУ
Фото:

В ходе допросов женщины рассказали, что компоненты для бомб заказывали на маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершенных терактов украинские кураторы обещали организовать для них выезд на территорию Европы.

На основании этих данных против задержанных возбудили уголовные дела. Все женщины дали признательные показания и подтвердили свою причастность к подготовке терактов. В настоящее время ФСБ продолжает мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении их противоправной деятельности. 

Ростов-на-Дону

Две женщины-агента СБУ, задержанные в Ростове-на-Дону, готовили теракт против одного из чиновников. Они признались, что проходили подготовку к теракту в Запорожской области, пишет РИА Новости. 

"В январе 2025 года после установления одной из машин чиновников поступило задание по приобретению компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства", — рассказала одна из задержанных. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что деньги от СБУ они получали в виде криптовалюты. По завершении задания им обещали организовать выезд на территорию Европы.

Севастополь

Женщина-агент, задержанная в Крыму, вступила в добровольческий спецбатальон «Барс» и должна была собирать и передавать информацию о чиновниках и их семьях. Впоследствии ей поступило задание заложить бомбу для совершения теракта против офицеров Минобороны РФ. Она отметила, что таймер до взрыва составил бы 12 часов, за которые она могла бы успеть уехать в Сочи, из него — в Турцию, а уже из нее — на Украину. 

Женщина проходила обучение в Запорожской области. За выполнение этого задания куратор СБУ обещал агентессе «безбедную жизнь», отметили в РИА Новости, в качестве подтверждения она получила тысячу долларов еще до начала своего задания.

Воронеж

Агентесса, задержанная в Воронеже, готовила теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Она была завербована сотрудниками СБУ в 2023 году, прошла обучение в Киеве, а на территорию РФ прибыла в 2024 году.

«В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации», — сказала она. Кадры допроса публикует telegram-канал Антитеррор СК

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Четыре женщины-агента задержаны сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, Воронеже и Севастополе. Они прошли обучение на территории Украины и прибыли в Россию для совершения терактов против чиновников Минобороны РФ. Украинские кураторы обещали вывезти их в Европу после организации подрывов и устроить для них безбедную жизнь. Подробнее о том, что рассказали женщины на допросах и что выявили сотрудники ФСБ в ходе обысков — в материале URA.RU. Задержание ФСБ сообщила о задержании четырех женщин, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов российского топливно-энергетического комплекса. Задержания прошли в городах Севастополь, Воронеж и Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости. Кадры задержания публикует telegram-канал Антитеррор СК. Все четверо обучены обращению с огнестрельным оружием и бомбами, управлению дронами и наружному наблюдению. В ходе обысков, проведенных по местам проживания задержанных, были обнаружены средства связи с кураторами с Украины и значительное количество взрывчатых веществ, химических веществ для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ). В ходе допросов женщины рассказали, что компоненты для бомб заказывали на маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершенных терактов украинские кураторы обещали организовать для них выезд на территорию Европы. На основании этих данных против задержанных возбудили уголовные дела. Все женщины дали признательные показания и подтвердили свою причастность к подготовке терактов. В настоящее время ФСБ продолжает мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении их противоправной деятельности.  Ростов-на-Дону Две женщины-агента СБУ, задержанные в Ростове-на-Дону, готовили теракт против одного из чиновников. Они признались, что проходили подготовку к теракту в Запорожской области, пишет РИА Новости.  Севастополь Женщина-агент, задержанная в Крыму, вступила в добровольческий спецбатальон «Барс» и должна была собирать и передавать информацию о чиновниках и их семьях. Впоследствии ей поступило задание заложить бомбу для совершения теракта против офицеров Минобороны РФ. Она отметила, что таймер до взрыва составил бы 12 часов, за которые она могла бы успеть уехать в Сочи, из него — в Турцию, а уже из нее — на Украину.  Женщина проходила обучение в Запорожской области. За выполнение этого задания куратор СБУ обещал агентессе «безбедную жизнь», отметили в РИА Новости, в качестве подтверждения она получила тысячу долларов еще до начала своего задания. Воронеж Агентесса, задержанная в Воронеже, готовила теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Она была завербована сотрудниками СБУ в 2023 году, прошла обучение в Киеве, а на территорию РФ прибыла в 2024 году.
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