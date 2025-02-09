В Челябинске открылись вакансии для стоматологов с зарплатой в 400 тысяч рублей

В Челябинске стоматологам предложили вакансии с зарплатой в 400 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в 2024 году в регионе открылось для врачей-стоматологов около 500 вакансий, что больше предыдущего года на 10%.
«Медиана заработных плат, которые челябинские работодатели готовы платить стоматологам, составила 132,5 тысячи рублей. По сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 33%, или на 32,5 тысячи рублей. В Челябинске открылась вакансия стоматолога-ортопеда с доходом от 400 тысяч рублей за месяц на руки», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Важным условием для кандидатов на эту должность является готовность к переезду. Работодатель готов оплатить перелет и аренду жилья. Другие специалисты смогли также рассчитывать на привлекательные условия трудоустройства. В среднем врачам других специализаций в 2024 году предлагали заработок в размере 84,2 тысячи рублей.
Среди самых оплачиваемых вакансий оказалась позиция стоматолога-терапевта, чей доход составит от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц на руки. Его коллегам в других клиниках пообещали чуть меньший, но сравнимый заработок. Детский стоматолог с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки замкнул список самых оплачиваемых вакансий.
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