На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

Порывы ветра будут достигать 17 м/с
В Тюменской области 11 февраля порывы ветра достигнут 17 м/с. Такая информация указана на сайте Росгидрометцентра.
«11 февраля с 8:00 до 21:00 в отдельных районах порывы ветра до 17 м/с. С 20:00 10 февраля до 20:00 11 февраля на дорогах местами гололедица», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается потепление до +2 градусов. Осадки и сильный ветер в понедельник 10 февраля не прогнозируют.
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