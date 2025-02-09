09 февраля 2025
08 февраля 2025

На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Порывы ветра будут достигать 17 м/с Фото:

В Тюменской области 11 февраля порывы ветра достигнут 17 м/с. Такая информация указана на сайте Росгидрометцентра.

«11 февраля с 8:00 до 21:00 в отдельных районах порывы ветра до 17 м/с. С 20:00 10 февраля до 20:00 11 февраля на дорогах местами гололедица», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается потепление до +2 градусов. Осадки и сильный ветер в понедельник 10 февраля не прогнозируют.

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В Тюменской области 11 февраля порывы ветра достигнут 17 м/с. Такая информация указана на сайте Росгидрометцентра. «11 февраля с 8:00 до 21:00 в отдельных районах порывы ветра до 17 м/с. С 20:00 10 февраля до 20:00 11 февраля на дорогах местами гололедица», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ожидается потепление до +2 градусов. Осадки и сильный ветер в понедельник 10 февраля не прогнозируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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