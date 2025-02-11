Исполнительница хита «Муси-Пуси» стала заслуженной артисткой РФ

Путин присвоил звание заслуженной артистки Кате Лель
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Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель
Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан главой государства. 

«Присвоить звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственность „Музыкальное агентство Кати Лель“, — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан главой государства.  «Присвоить звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственность „Музыкальное агентство Кати Лель“, — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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