Исполнительница хита «Муси-Пуси» стала заслуженной артисткой РФ

Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель
Президент России Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан главой государства.
«Присвоить звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственность „Музыкальное агентство Кати Лель“, — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.
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