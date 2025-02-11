Челябинцев стали активно звать на работу в Китай и США

Жителей Челябинской области стали активно звать на работу в Китай, США, Казахстан и другие страны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, за год спрос со стороны иностранных работодателей увеличился на 28%.
«В 2024 году челябинцы получали приглашения по работе на нероссийские вакансии. И количество выросло на 28% по сравнению с годом ранее. Причем чаще всего челябинцев приглашали на вакансии из Казахстана. На рабочие места оттуда пришлась доля в 24%, или 3,3 тысячи приглашений», — заметили URA.RU в HeadHunter.
За год челябинцев 13,6 тысячи раз звали работать за пределами России. Каждое пятое приглашение поступило из Беларуси. Турецкие работодатели обращались в 8% случаев, грузинские — в 6%. Каждый двадцатый вызов пришел из Узбекистана, из ОАЭ и Китая поступило по 4% приглашений, из США — 3%.
Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая заметила, что интерес со стороны китайских компаний за год вырос в 6,9 раза, а со стороны грузинских и казахских упал: на 29% и 13% соответственно. В выборку попали страны, откуда челябинцам пришло не менее 400 заявок.
Чаще всего иностранцам были нужны челябинские менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (13% откликов на резюме). За ними следовали программисты и разработчики (10% от всех приглашений). В общероссийском контексте увеличилось число приглашений для маркетологов (плюс 71% в 2024 относительно 2023). В то же время спрос на тестировщиков упал (снижение на 34%). Спросом пользовались операторы кол-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты техподдержки, секретари (по 2%).
Медианная зарплата для россиян, получивших в 2024 году приглашения на иностранные вакансии, составила 51,7 тысячи рублей. Однако для некоторых специалистов, таких как DevOps-инженеры, предлагаемая оплата была значительно выше — 226 тысяч рублей. При этом дата-сайентистам обещали 186,8 тысячи рублей, финансовым директорам — 15,5 тысячи рублей.
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