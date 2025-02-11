Новогодние украшения в Перми демонтируют до середины марта

Власти Перми ищут подрядчика для демонтажа новогоднего оформления. Завершить работы требуется до середины марта.
«Демонтаж художественного оформления новогодних маршрутов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 4,9 миллиона рублей. Срок оказания услуги — в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Заказчиком выступает МБУК „Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Всего требуется демонтировать 48 декораций. Подрядчик должен предупредить пермяков о проведении работ на каждой площадке.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отключают иллюминацию в ледовом городке. На эспланаде снимают световой купол и украшения с ели.
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