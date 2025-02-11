11 февраля 2025

Новогодние украшения в Перми демонтируют до середины марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С улиц Перми уберут 48 новогодних декораций
С улиц Перми уберут 48 новогодних декораций Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для демонтажа новогоднего оформления. Завершить работы требуется до середины марта.

«Демонтаж художественного оформления новогодних маршрутов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 4,9 миллиона рублей. Срок оказания услуги — в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Заказчиком выступает МБУК „Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Всего требуется демонтировать 48 декораций. Подрядчик должен предупредить пермяков о проведении работ на каждой площадке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отключают иллюминацию в ледовом городке. На эспланаде снимают световой купол и украшения с ели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми ищут подрядчика для демонтажа новогоднего оформления. Завершить работы требуется до середины марта. «Демонтаж художественного оформления новогодних маршрутов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 4,9 миллиона рублей. Срок оказания услуги — в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Заказчиком выступает МБУК „Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Всего требуется демонтировать 48 декораций. Подрядчик должен предупредить пермяков о проведении работ на каждой площадке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отключают иллюминацию в ледовом городке. На эспланаде снимают световой купол и украшения с ели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...