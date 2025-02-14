Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил медалями «За содействие» руководителей свердловского поисково-спасательного отряда «Прорыв» и кинолога. Об этом URA.RU рассказали представители организации.
«Награды получили руководители Свердловской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях ЧС „Добровольческий поисково-спасательный отряд Прорыв“ Наталья и Николай Волковы. А также уральский кинолог Анна Князева», — говорится в сообщении.
Отряд «Прорыв» работает уже девять лет, за которые поисковики нашли живыми более тысячи людей. В основном Волковы работают в Свердловской и Челябинской областях, однако иногда выезжают в соседние регионы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!