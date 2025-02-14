Глава СКР Бастрыкин наградил свердловских поисковиков. Фото

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Поисково-спасательный отряд «Прорыв» работает уже девять лет
Поисково-спасательный отряд «Прорыв» работает уже девять лет Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил медалями «За содействие» руководителей свердловского поисково-спасательного отряда «Прорыв» и кинолога. Об этом URA.RU рассказали представители организации.

«Награды получили руководители Свердловской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях ЧС „Добровольческий поисково-спасательный отряд Прорыв“ Наталья и Николай Волковы. А также уральский кинолог Анна Князева», — говорится в сообщении.

Отряд «Прорыв» работает уже девять лет, за которые поисковики нашли живыми более тысячи людей. В основном Волковы работают в Свердловской и Челябинской областях, однако иногда выезжают в соседние регионы.

Поисковиков отметили государственными наградами
Поисковиков отметили государственными наградами
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Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил медалями «За содействие» руководителей свердловского поисково-спасательного отряда «Прорыв» и кинолога. Об этом URA.RU рассказали представители организации. «Награды получили руководители Свердловской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях ЧС „Добровольческий поисково-спасательный отряд Прорыв“ Наталья и Николай Волковы. А также уральский кинолог Анна Князева», — говорится в сообщении. Отряд «Прорыв» работает уже девять лет, за которые поисковики нашли живыми более тысячи людей. В основном Волковы работают в Свердловской и Челябинской областях, однако иногда выезжают в соседние регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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