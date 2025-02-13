Мэр Тюмени начал борьбу со стихийными парковками в центре города

В центральной части Тюмени начнут борьбу со стихийными парковками — мэр города Максим Афанасьев поручил организовать здесь упорядоченное парковочное пространство. Об этом глава Тюмени написал в своем telegram-канале.
«В социальных сетях жители Тюмени часто жалуются на водителей, которые своими транспортными средствами блокируют движение других автомобилей. Особенно остро эта проблема стоит в центральной части города в часы пик. <...> Я поставил задачу организовать контроль за надлежащей эксплуатацией единого городского платного парковочного пространства и оказать помощь Госавтоинспекции в выявлении и пресечении нарушений правил парковки, в первую очередь на улицах в центре Тюмени», — написал мэр.
На стихийные парковки жалуются и водители общественного транспорта, когда им огранивают заезд на остановки. Афанасьев добавил, что нужно наказывать водителей, нарушающих правила стоянки.
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