13 февраля 2025

Мэр Тюмени начал борьбу со стихийными парковками в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За стихийную парковку могут начать наказывать
За стихийную парковку могут начать наказывать Фото:

В центральной части Тюмени начнут борьбу со стихийными парковками — мэр города Максим Афанасьев поручил организовать здесь упорядоченное парковочное пространство. Об этом глава Тюмени написал в своем telegram-канале.

«В социальных сетях жители Тюмени часто жалуются на водителей, которые своими транспортными средствами блокируют движение других автомобилей. Особенно остро эта проблема стоит в центральной части города в часы пик. <...> Я поставил задачу организовать контроль за надлежащей эксплуатацией единого городского платного парковочного пространства и оказать помощь Госавтоинспекции в выявлении и пресечении нарушений правил парковки, в первую очередь на улицах в центре Тюмени», — написал мэр.

На стихийные парковки жалуются и водители общественного транспорта, когда им огранивают заезд на остановки. Афанасьев добавил, что нужно наказывать водителей, нарушающих правила стоянки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центральной части Тюмени начнут борьбу со стихийными парковками — мэр города Максим Афанасьев поручил организовать здесь упорядоченное парковочное пространство. Об этом глава Тюмени написал в своем telegram-канале. «В социальных сетях жители Тюмени часто жалуются на водителей, которые своими транспортными средствами блокируют движение других автомобилей. Особенно остро эта проблема стоит в центральной части города в часы пик. <...> Я поставил задачу организовать контроль за надлежащей эксплуатацией единого городского платного парковочного пространства и оказать помощь Госавтоинспекции в выявлении и пресечении нарушений правил парковки, в первую очередь на улицах в центре Тюмени», — написал мэр. На стихийные парковки жалуются и водители общественного транспорта, когда им огранивают заезд на остановки. Афанасьев добавил, что нужно наказывать водителей, нарушающих правила стоянки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...